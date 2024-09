La pobreza trepó al 52% en el primer semestre, según datos de la UCA

Además, aproximadamente el 18% de la población argentina se encuentra en estado de indigencia, tras el detalle de la Encuesta Permanente de Hoagres (EPH). Según los datos revelados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), la pobreza se instaló en el 52% de la población argentina, mientras que el 17,9% en la indigencia. Se trata de los valores más altos desde el 2004.

Both comments and pings are currently closed.