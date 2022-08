Estafas con el álbum de figuritas del mundial: cómo evitar engaños

El álbum de figuritas del mundial desató un fenómeno. A los pocos días de su lanzamiento ya se encontraba agotado en casi todos los kioscos. Tanda demanda de sobres con figuritas para completarlo abrió una oportunidad para quienes se aprovechan de las buenas intenciones e idean estafas virtuales. Por esa razón y ante las numerosas denuncias, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) recomienda comprar solo en sitios oficiales. A solo 81 días para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, en la Argentina se vive una fiebre por las figuritas. Sin embargo, en las últimas semanas, la proliferación de estafas por redes sociales y servicios de mensajería con falsas ofertas de estos productos llevó a que muchas personas deban estar alertas. Así lo manifiesta el Ministerio Público Fiscal . Según explican desde el organismo judicial, el engaño más frecuente es simple pero aprovecha la ansiedad por conseguir el producto en medio de una demanda alta y una oferta limitada. Consiste en el ofrecimiento de paquetes de figuritas y álbumes, que incluyen promociones por cantidad para dotar de verosimilitud a la maniobra de fraude, pero que en realidad se trata de ofertas falsas de vendedores falsos. La proliferación de estafas por redes sociales y servicios de mensajería con falsas ofertas de estos productos llevó a que muchas personas deban estar alertas, así lo manifiesta el Ministerio Público Fiscal (Cris Sille) La proliferación de estafas por redes sociales y servicios de mensajería con falsas ofertas de estos productos llevó a que muchas personas deban estar alertas, así lo manifiesta el Ministerio Público Fiscal (Cris Sille) Tal como precisa el portal fiscales.gob.ar, una vez que los pagos son transferidos electrónicamente al vendedor anónimo, éste corta el contacto y desaparece sin enviar el producto prometido. Por tal razón, y ante la eventualidad de resultar víctima de una estafa, la UFECI a cargo del fiscal Horacio Azzolín recomendó formular la denuncia en la comisaría o en la oficina que corresponda al domicilio, y reportar el caso enviando un correo a denunciasufeci@mpf.gov.ar . Así como se producen estas estafas, también existen las reventas online en packs de figuritas o directamente sueltas: la de Messi puede costar hasta 10 mil pesos o más. En el último fin de semana, la UFECI recibió 30 denuncias sobre engaños en compras online en puntos como Facebook Marketplace, Mercado Libre o grupos de WhatsApp, según fuentes judiciales. La UFECI recibió 30 denuncias sobre engaños en compras online en puntos como Facebook Marketplace, Mercado Libre o grupos de WhatsApp, según fuentes judiciales (GEC) La UFECI recibió 30 denuncias sobre engaños en compras online en puntos como Facebook Marketplace, Mercado Libre o grupos de WhatsApp, según fuentes judiciales (GEC) En esas plataformas, los vendedores ofrecen diferentes ofertas, por ejemplo un álbum de Mundial Qatar 2022 tapa blanda con 100 paquetes de figuritas por el valor de $25.000 . Pero luego de que la víctima se contacta, piden continuar la venta por otros medios como mensajería de Whatsapp. La maniobra es clásica. Para empezar, retira a la persona de la esfera de la plataforma e invalida cualquier posible reclamo, al no hacerse la transacción dentro del contexto de los canales usuales. El álbum, un objeto de deseo A solo siete días de su lanzamiento, el 24 de agosto, la venta de álbumes y figuritas generó furor y expectativa en los coleccionistas, lo que provocó que se agotara el producto a los pocos días de haber salido al mercado. La situación no solo generó enojo en el público, sino también entre los propios kiosqueros, quienes realizaron una movilización, el lunes pasado, frente a la sede de la empresa Panini. Allí exigieron la ‘exclusividad’ de la venta de las figuritas del Mundial debido al faltante que se viene registrando estos días. Agrupados bajo la Unión Kiosqueros de la República Argentina (Ukra), gremio que engloba a estos comerciantes en todo el país, denunciaron que fueron ‘traicionados’ por la compañía ya que habilitaron varios canales de comercialización. En Argentina, la licencia oficial de Panini la tiene la empresa New Rita S.A. instalada en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro, que se encarga de la producción y distribución de estos productos. La empresa tiene su propio canal de venta online llamado ZonaKids.com, en donde ya lanzaron promociones especiales de combos con un 5% de descuento. Según los precios sugeridos para la venta el sobre de cinco figuritas cuesta $150, el álbum $750 y el álbum especial de tapa dura $3.000.

Both comments and pings are currently closed.