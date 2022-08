Brown se posiciona como la capital de los murales en el AMBA

A partir de colocar a la cultura como una política pública que permite mejorarle la calidad de vida a los vecinos y las vecinas, el Municipio de Almirante Brown logró posicionar a nuestro distrito como uno de los referentes en cuanto a la cantidad y calidad de murales en la vía pública. A través del Instituto Municipal de las Culturas, junto con los artistas del distrito Agustina Villalba, Tin, Joa y Gabo Luna, la Comuna llena de arte las calles de distintos barrios con imágenes de películas de culto, series, íconos deportivos, referentes musicales, literarios, sociales y de la cultura argentina. “Este programa es muy importante porque abarca el embellecimiento de nuestros rincones y también de reconocimiento a personalidades muy queridas o piezas culturales que siempre llevaremos en nuestra memoria”, apuntó Mariano Cascallares, en tanto que el intendente interino Juan Fabiani remarcó el “gran trabajo articulado con los artistas para la puesta en marcha de estos variados murales que están desplegados en distintos barrios de la Comuna”. Uno de los más recientes en presentarse es el dedicado a la película de Alejandro Doria “Esperando la Carroza”, ubicado en la intersección de la avenida San Martín y Ferré, en Rafael Calzada, en el que se representan distintas escenas de este largometraje de culto. Otro de los murales más recientes es en homenaje a Quino, en conmemoración por el 90 aniversario de su natalicio. En este caso, los lienzos fueron desplegados en José Mármol con imágenes del humorista gráfico y Mafalda, entre algunos de sus personajes más entrañables y conocidos. También están presentes en Almirante Brown “Los Simuladores”, la mítica serie argentina dirigida por Damián Szifrón. La obra se encuentra en el cruce de San Martín y Drumond. Además de la cultura popular, también hay espacio para los deportistas. Como es el caso de “La Scaloneta”, el mural realizado en Bynnon y Martín Arín que inmortaliza a Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Emiliano “Dibu” Martínez y Lionel Scaloni, luego de que el equipo se coronara campeón de la Copa América 2021 en Brasil. En la avenida Monteverde al 5900, en tanto, hay imágenes en homenaje al folclore argentino que incluye las presencias de Atahualpa Yupanqui , Mercedes Sola, José Larralde, Jaime Torres, Horacio Guaraní, Chango Spasiuk, Teresa Parodi y Liliana Herrero. Mientras que en Rafael Calzada también los vecinos y vecinas pueden disfrutar del mural “El Reino del revés”, en conmemoración a María Elena Walsh. Está situado en el paredón del Jardín de Infantes Nº 961, en el cruce de Albarracín y Bazurco. Otro de los abanderados del pueblo argentino en tener su mural es Diego Armando Maradona, quien cuenta con varias obras desplegadas en distintas partes del distrito. Uno de ellos está ubicado en el puente de Claypole, el cual retrata el histórico gol que el astro del fútbol mundial marcó en el partido contra Inglaterra en 1986. También hay imágenes del diez argentino en el cruce de la avenida Monteverde y Pedro Echague; en Monteverde esquina Vallejos; en Ruta 4 y Prieto; y en Figueroa al 400 (Don Orione), entre muchos otros más. También en Ruta 4 y José Maure hay un mural en homenaje al programa “Peter Capusotto y sus videos”, en homenaje a los humoristas Diego Capusotto y Pedro Saborido. Por otra parte, en conmemoración a la música argentina, se encuentran los retratos de algunos de los tantos referentes: el Indio Solari, Pappo y Charly García, todos en la avenida Hipólito Yrigoyen y Gral. Parodi, en Longchamps. En la esquina de Rosales y Cerreti, además, hay un mural dedicado al Ambiente y la Biodiversidad realizado con materiales reciclables en conjunto con la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat local. Por último, en distintos espacios brownianos pueden hallarse los murales dedicados a la Universidad Nacional Guillermo Brown en Somellera y Esteban Adrogué; a los ex combatientes de Malvinas en la Sociedad de Fomento Claypole Sudoeste; a las enfermeras de Malvinas, en el Jardín de Infantes Nº937 “Puerto Argentino” de Burzaco; a la “Cuna de la Aviación Sudamericana” en homenaje a Henri Brégi, situado en el paredón de la Escuela Nº47 de Longchamps, y también a los trabajadores y trabajadoras esenciales en Pandemia, en Rafael Calzada, entre muchísimos más.

