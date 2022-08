Con cuatro obras hidráulicas, Brown avanza con un histórico plan de saneamiento

El Municipio de Almirante Brown informó que avanzan a todo ritmo cuatro obras hidráulicas en distintas localidades del distrito que benefician a más de 285.000 vecinos y vecinas, en el marco de un histórico plan de saneamiento para evitar anegamientos e inundaciones. “Se están ejecutando con importantes obras hidráulicas que son trascendentales para que nuestros vecinos y vecinas tengan una mejor calidad de vida. Se trata de avances estructurales que se hacen una vez y quedan para siempre aunque estén bajo tierra y nos vean”, sostuvo Mariano Cascallares quien destacó el trabajo conjunto con la Nación y la Provincia que hace posible estas realizaciones. En efecto, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, subrayó que “avanzamos con más y más obras gracias a la articulación con el Gobierno nacional y su par bonaerense”. Cabe destacar que las cuatro nuevas obras se suman a los reservorios y las seis obras hidráulicas ya concretadas: Corimayo 1 y 2 (Burzaco – Claypole – Ministro Rivadavia); Yapeyú 1 (Longchamps – Glew); Diomede” (Burzaco – Malvinas Argentinas); Longchamps Noroeste y San José. Desagües Pluviales Burzaco Sur Una de las obras en cuestión es “Desagües Pluviales Burzaco Sur”, cuyo avance se encuentra en un 85 por ciento, y representa una gigantesca mejora a través del saneamiento de 320 hectáreas en Burzaco y Longchamps para el beneficio de más de 72.000 vecinos y vecinas. Los trabajos incluyen un ramal principal y ramales secundarios llevando una solución global a los anegamientos y desbordes de calles en barrios como Sakura, La Carlota, El Triángulo, Esperanza, Longchamps Este, Viplastic y Longchamps Centro, entre otros. Para esto, los avances contemplan la construcción de unos 400 sumideros y la creación de un reservorio con 30 mil metros cúbicos de capacidad que se ubica en un predio ubicado detrás de la empresa Angeletti, en proximidades del barrio Sakura de Burzaco. Todo esto es posible también gracias a la colocación de 10.000 metros lineales de conductos y más de 9.000 toneladas de hormigón, a partir de la articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Yapeyú 2 Otra de las obras que continúan con grandes avances cada día es “Yapeyú 2”, cuyo porcentaje está en un 70 por ciento. En este caso la mejora impactará directamente a más de 90.000 vecinos y vecinas de las localidades de Ministro Rivadavia y Longchamps, fundamentalmente. En este sentido, gracias a la articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, los trabajos contemplan un total de 405 hectáreas, potenciando y saneando por completo distintos barrios de estas queridas localidades. Desagües Pluviales Longchamps Noroeste 2 En simultáneo se realiza también la segunda parte de la obra Longchamps Noroeste, la cual en esta oportunidad beneficia directamente a unos 15 mil vecinos y vecinas de los barrios Santa María, Doña Sol y Campo Ramos. Con un estado de avance de aproximadamente 65 por ciento, la obra incluyó la creación de 100 sumideros y unos 2.000 metros de cañerías, en un total de 60 hectáreas. Diomede 2 Finalmente, en los últimos días iniciaron también los trabajos en Diomede 2, potenciando y saneando más de 473 hectáreas para el beneficio de unas 105.000 personas. Esta importante iniciativa se lleva adelante en la zona del Parque Industrial de Burzaco y también en la localidad de Malvinas Argentinas.

