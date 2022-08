Avanza el circuito de ahorro en Brown con productos de calidad a precios accesible

Con el objetivo de cuidar el bolsillo de los vecinos y fortalecer la economía popular del distrito, el Municipio de Almirante Brown continúa promoviendo diversas propuestas de comercialización ofreciendo productos de calidad a precios accesibles. “Circuito de Ahorro Brown” es la iniciativa puesta en marcha por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional y el Instituto Municipal de la Economía Social, para vincular las diversas alternativas de mercado que permitan que los consumidores le compren sin intermediarios en directa a los productores del distrito productos a bajo costo. “Seguimos cuidando la economía de nuestros vecinos, promoviendo el ahorro con los diferentes encuentros y ferias de comercialización de los productores locales que ofrecen productos de calidad a precios populares”, señaló Mariano Cascallares. Desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, informaron que durante el mes de agosto las actividades serán las siguientes: El “Mercado en tu Barrio” llega los martes y viernes a la Estación de Longchamps lado Este, y los miércoles a la Plaza San Cayetano de Burzaco (Terrero, entre Uruguay y Sempere). Siempre en el horario de 9 a 14, en ambos lugares se podrá adquirir, entre otros, productos de almacén, frutas, verduras y pescado. Por otro lado, los viernes de 9 a 14 las vecinas y vecinos podrán acercarse a la Feria de Productores Rurales de la plaza Cerretti (Toll y Bouchard) de la ciudad Adrogué. Mientras que los sábados la propuesta llega de 10 a 16 a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia en Av. Juan B. Justo 1000. Dicha iniciativa cuenta con una gran variedad de productos, entre ellos, embutidos y quesos, frutas, verduras, panificados, huevos, miel, artesanías y plantas. Los jueves de agosto llega también la Feria de Productos de Primera Necesidad en diferentes sectores del distrito. Allí se ofrecerán verduras, frutas, carnes, lácteos y artículos de almacén. Para más información consultar en @economiasocialbrown Finalmente, otro de los puntos de comercialización es el Mercado Multiplicar que atiende de lunes a sábados de 9 a 14 horas en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, en Uruguay y Cruz del Sur, Burzaco. En el lugar las vecinas y vecinos podrán comprar productos, tales como frutas, verduras, artículos de almacén y de dietética.

