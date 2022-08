Alberto Fernandez en Lomas “Hay que adecuar los precios a los ingresos de la gente y evitar la especulación”

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que la Argentina “pudo volver a crecer en una situación mundial muy difícil”, y pidió “adecuar los precios a los ingresos de la gente”, al encabezar junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, un mercado concentrador de alimentos que ofrecerá productos a precios populares en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. “Nos tocó un tiempo muy difícil, pero a pesar de todo pudimos volver a crecer y a generar puestos de trabajo. Ahora tenemos que adecuar los precios a los ingresos de la gente y evitar la especulación“, señaló Fernández en uno de los tramos del discurso que formuló en Lomas de Zamora. El jefe de Estado aseguró además que quiere que “los salarios les ganen a la inflación”, y consideró que “hay que evitar la intermediación en la cadena de valor” de los precios para evitar a los especuladores. “Queremos que el Estado esté presente para compensar las desigualdades. Por eso también es importante el trabajo de las organizaciones sociales y su producción”, destacó el Presidente en relación a la puesta en funcionamiento de este mercado concentrador. El Presidente afirmó que quiere que “los salarios les ganen a la inflación”. Foto: Presidencia. El ‘Mercado Lomas’ se realizó con una inversión conjunta del Gobierno nacional, mediante el plan Mercados MultiplicAR, y de la provincia de Buenos Aires, a través del programa Mercados Bonaerenses, con el objetivo de “acercar a las vecinas y vecinos productos de calidad a precio accesibles”, según se precisó. El predio comercial, que beneficiará a más de 800.000 personas, incluye carnicería, verdulería, fiambrería, pollería, pescadería, panadería, artículos de limpieza y productos de elaboración local y así “disminuirá la intermediación de agentes en los precios” y podrá “poner en marcha la economía social” con “precios populares”. Al respecto, Fernández reiteró: “Este mercado es muy importante porque va en camino de lo que queremos hacer, que es volver a poner en orden a los precios y adecuarlo a los ingresos de la gente”. A la hora de hablar de la inflación, recordó que el Gobierno del Frente de Todos (FdT) “asumió con 54 puntos de inflación anual”, pero luego señaló que “hay que hacerle frente a ese problema que es uno de los problemas que más preocupan a los argentinos”. “Quiero decirles que es uno de los problemas que más preocupa al Presidente de la Nación, que quiere que los salarios le ganen a la inflación y quiere que una vez por todas los precios se contengan y los especuladores desaparezcan de la escena. No queremos que (los empresarios) no ganen plata, sino que queremos que ganen lo justo”, sentenció. El presidente Fernández junto a funcionarios en la inauguración del mercado de Lomas de Zamora. Foto: Presidencia. Fernández adelantó que junto al ministro de Economía, Sergio Massa, convocará a los empresarios en los próximos días para “fijar una hoja de ruta para que los argentinos dejen de padecer con la inestabilidad de los precios”. En ese punto, no dudó en afirmar: “Unos pocos especuladores no nos pueden hacer cambiar el rumbo a nosotros”. “No nos pueden obligar a torcer el rumbo quienes aumentan el valor del dólar en tres días. Tenemos que romper la lógica del individualismo y entender que somos una comunidad en la que todos necesitan de todos”, puntualizó. Previo a las palabras del Presidente, el gobernador Kicillof afirmó que “en la cadena de valor los más débiles son los de ambas puntas: los productores y el que consume”. “Por eso, la virtud de estos mercados es que eliminan eslabones, costos, precios artificiales, especulaciones porque estos mercados unen al productor con el consumidor directamente”, argumentó. En su discurso, Kicillof aseveró: “Vamos a terminar con la especulación como fuente artificial de precios con estos instrumentos para abaratar los productos en la góndola y para que también los pequeños productores agropecuarios, que son explotados, reciban un precio justo por su trabajo”. “Con esta política contribuimos a cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas”, sentenció el mandatario bonaerense. Insaurralde, Fernández, Tombolini, Kicillof en la inauguración del mercado. Foto: Presidencia. Por su parte, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, contó: “Ni bien asumimos, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente Alberto Fernández nos dieron una sola misión: cuidar el bolsillo de los argentinos y las argentinas”. “Ayer me decía Massa que ojalá tengamos 100 intendentes más que se animen a dar esta pelea contra aquellos que quisieron abusar con los precios en tiempos turbulentos”, dijo el funcionario. Y en ese sentido, adelantó: “Vamos a generar todas las iniciativas como este Mercado para que haya precios justos en el marco de un capitalismo distinto guiado por otros valores”. El flamante secretario de comercio marcó que “lo que tenemos por delante tiene que ver con este concepto de comercio justo. Eso genera alternativa para que los productores tengan acceso mucho más directo a la comercialización, para que la distancia entre la producción y la venta sea más corta y así haya precios justos sin tanta especulación ni abusos”, apuntó. Otro de los oradores del acto fue el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien sostuvo que “bajar los precios para nosotros –el Frente de Todos- es un contrato electoral porque es una deuda que tenemos con nuestros votantes”. El ‘Mercado Lomas’ se realizó con una inversión conjunta del Gobierno nacional, mediante el plan Mercados MultiplicAR, y de la provincia de Buenos Aires. Foto Victoria Gesualdi En esa línea, reafirmó que “en cada municipio de la provincia va a haber un mercado para que se pueda garantizar la mesa de los argentinos con productos a precios justos”. En el marco del acto, firmaron una carta de intención para construir mercados en 11 municipios, los intendentes: Marina Lesci (Lomas de Zamora); Juan José Fabiani (Almirante Brown); Andrés Watson (Florencio Varela); Karina Menéndez (Merlo); Lucas Ghi (Morón); Fernando Moreira (San Martín); Mayra Mendoza (Quilmes); Carlos Ramil (Escobar); Noelia Correra (Malvinas Argentinas); Mario Secco (Ensenada); y Alejo Chornobroff (interino de Avellaneda). Participaron además de la inauguración en Lomas, la titular de Consejo Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales, Marisol Merquel; el secretario general de la Presidencia, Julio Vittobelo; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y la titular del PAMI, Luana Volnovich, entre otros.

