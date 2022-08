En Almirante Brown está abierta la inscripción al FINES 2022

El Municipio de Almirante Brown informó que hasta el 12 de agosto se encuentra abierta la inscripción al Programa de Finalización de Estudios (FinEs), trayecto secundario, para el segundo cuatrimestre del presente año 2022. La convocatoria está dirigida a jóvenes y adultos mayores de 18 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios, que no los hayan cursado, y quieran retomarlo o iniciarlo. Desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, señalaron que los interesados podrán inscribirse en los siguientes puntos: Jefatura Distrital, ubicada en la calle Quintana 650, Burzaco, de lunes a viernes de 9 a 15 horas; y en la Casa Municipal de la Cultura (Esteban Adrogué 1224, – 3er. piso-, Adrogué) también de lunes a viernes en el horario de 8 a 14. En ese marco, Mariano Cascallares manifestó: “seguimos trabajando para que el plan Fines en Almirante Brown sea un modelo, ya que estamos convencidos que una política inclusiva está atada a la Educación Pública inclusiva y de calidad”, precisó. Vale recordar que para la inscripción se debe presentar la siguiente documentación: DNI, y certificado/constancia de los últimos estudios cursados. Cabe señalar, que el título que se otorga es oficial, tiene validez nacional y es gratuito. Para más información y consultas, comunicarse a través del mail coordinacioniepbrown@gmail.com o por Whatsaap al 1166428399.

Both comments and pings are currently closed.