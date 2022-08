Mas puntos de recepción de residuos electrónicos en Brown

El Municipio de Almirante Brown lleva adelante una campaña integral de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) para la cual dispuso de una serie de puntos de recepción donde los vecinos pueden dejar sus celulares, GRS, calculadoras, modems, y los electrodomésticos que ya no utilice. El municipio a través de la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat y el programa “Brown Verde”, desarrolla una iniciativa de captación y disposición permanente desde hace más de una década, que ya permitió la recepción de 320.000 kilos de RAEE con disposición final certificada. En total ya son 14 los puntos de recepción. Se trata de los artefactos eléctricos y electrónicos hogareños e industriales que están en desuso y que, en Argentina, un 75 por ciento de dichos materiales permanece almacenado porque las personas no saben cómo disponerlos. Burzaco: Changomas- Avenida Espora 2074 (lunes a domingos de 8 a 17)

Changomas- Avenida Espora 2074 (lunes a domingos de 8 a 17) Burzaco: Comisión Mixta- L. M. Drago 2001 (lunes a domingos de 8 a 17)

Comisión Mixta- L. M. Drago 2001 (lunes a domingos de 8 a 17) Burzaco: Fueguitos Brown- Quintana 639 (lunes a viernes de 8 a 14)

Fueguitos Brown- Quintana 639 (lunes a viernes de 8 a 14) Claypole: Delegación Municipal- Lacaze 3899 (lunes a domingo de 8 a 21.30)

Delegación Municipal- Lacaze 3899 (lunes a domingo de 8 a 21.30) Glew: Supermercado Hipercarrefour- Hipólito Yrigoyen 20260 (lunes a domingo de 8 a 21)

Supermercado Hipercarrefour- Hipólito Yrigoyen 20260 (lunes a domingo de 8 a 21) Adrogué: Supermercado Disco- Amenedo 302 (lunes a domingo de 8 a 21)

Supermercado Disco- Amenedo 302 (lunes a domingo de 8 a 21) Adrogué: Carrefour Market- Seguí 649 (lunes a domingo de 8 a 21.30)

Carrefour Market- Seguí 649 (lunes a domingo de 8 a 21.30) Adrogué: Hipermercado Carrefour- Hipólito Yrigoyen 13500 (lunes a domingo de 8 a 21)

Hipermercado Carrefour- Hipólito Yrigoyen 13500 (lunes a domingo de 8 a 21) Adrogué: Secretaría de Política Ambiental y Hábitat- Cerretti 912 (lunes a viernes de 8 a 14)

Secretaría de Política Ambiental y Hábitat- Cerretti 912 (lunes a viernes de 8 a 14) José Mármol: Delegación Municipal- Bynnon y 20 de septiembre (lunes a viernes de 8 a 14)

Delegación Municipal- Bynnon y 20 de septiembre (lunes a viernes de 8 a 14) Longchamps: Delegación Municipal- Dr. L. Chiesa esquina Burgwardt (lunes a viernes de 8 a 14)

Delegación Municipal- Dr. L. Chiesa esquina Burgwardt (lunes a viernes de 8 a 14) Rafael Calzada: Delegación Municipal- Gral. Güemes esquina Presidente Perón (lunes a viernes de 8 a 14)

Delegación Municipal- Gral. Güemes esquina Presidente Perón (lunes a viernes de 8 a 14) Rafael Calzada: Supermercado Día- Av. San Martín 3429 (lunes a domingos de 8 a 22) Además, la comuna lleva esta iniciativa a colegios del distrito para hacer partícipes a los estudiantes y potenciar el compromiso con el cuidado del ambiente.

Both comments and pings are currently closed.