Rige el aumento del 40% en los boletos de colectivos y trenes en el AMBA

El boleto de los colectivos y los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron 40% a partir de este lunes, después de tres años de congelamiento. El boleto de colectivo pasará de $18 a $25,20 para el tramo inferior a 3 kilómetros; de $20 a $28 para los viajes de entre 3 y 6 km y de $21 a $29,40 para los tramos de 6-12 km. Estos aumentos se concretan en medio de la disputa entre el Gobierno nacional y las cámaras empresariales del transporte que exigen el pago de subsidios atrasados. En este contexto, las patronales realizaron una medida de lockout reduciendo a la mitad los servicios y las frecuencias. El esquema de aumentos en las tarifas de colectivos de agosto: En el tramo de 0-3 km pasa de $18 a $25,20

En el tramo de 3-6 km pasa de $20 a $28

En el tramo de 6-12 km pasa de $21 a $29,40

En el tramo de 12-27 km pasa de $22 a $30,80

Más de 27 km pasa de $23 a $32,20 El esquema de aumentos en las tarifas de trenes de agosto: En las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín el boleto será de $17,25

En la línea Urquiza de $11,25

En las líneas Roca y Belgrano Sur de $10,75

En la línea Belgrano Norte $9,50 La medida fue oficializada el viernes pasado con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 514/2022 y había sido anunciada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, hace casi dos meses en la presentación de un informe de gestión en el Senado. A través de la tarjeta SUBE, se mantendrá el beneficio de la tarifa social, un descuento del 55% sobre el precio de la tarifa regular, válido para jubilados, pensionados y personas con ingresos insuficientes. También se mantendrán en pie los descuentos para combinaciones de transporte, ya que seguirá vigente el sistema de Red Sube en el AMBA, que abarca cinco combinaciones de transporte público -ya sea trenes, colectivos y subte- en dos horas, y que aplica un descuento del 50% de la tarifa al momento del segundo viaje, y un 75 por ciento menos del valor de la tarifa a partir del tercer viaje realizado. El precio de los boletos de colectivo y tren en el AMBA permanecía congelado desde hace tres años, y la medida había sido anticipada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su declaración ante el Congreso nacional.

