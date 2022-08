Brown: lanzan un taller de albañilería para los vecinos

El Centro de Participación Comunitaria Del Suburbio, de Longchamps, lanzó un curso abierto a la comunidad y gratuito sobre albañilería, para vecinos y vecinas de entre 14 y 29 años, aunque no es excluyente este requisito. Desde el centro explicaron que el sentido del curso radica en “impulsar la participación comunitaria como herramienta para la integración social y con el fin de acercar herramientas y recursos a lxs jóvenes”. El cupo es limitado, gratuito, tiene una duración de tres meses, con 4 horas semanales de forma presencial. La fecha de inicio será en agosto, o cuando se complete el cupo de vacantes.

