Cascallares y Fabiani junto a vecina de Longchamps campeona de danza

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y Mariano Cascallares compartieron un encuentro con Carla Amenedo, bailarina, vecina de Longchamps, y campeona sudamericana del Festival de Mirilia en San Pablo, Brasil, donde llevó a lo más alto del podio a la bandera Argentina. Durante un animado encuentro, que tuvo como escenario la Casa Municipal de la Cultura, la joven de 23 años relató algunos detalles y anécdotas de la inolvidable experiencia de competir en el exterior y subrayó la inmensa alegría de poder representar no solo al distrito sino al país. Cascallares y Fabiani elogiaron el talento de Carla, que desde muy chica y con enorme esfuerzo logró superarse en la disciplina y conquistar metas como el flamante campeonato. Cabe señalar que Carla –directora de la Escuela “Alma y Danza”-, no solo se consagró campeona en dicho torneo, sino ganó becas de estudio para diferentes países de Europa, donde seguirá formándose como artista y persiguiendo sueños. Vale destacar que pudo viajar a Brasil gracias a una beca del Programa Municipal Becarte de Almirante Brown. En ese marco el Municipio continúa apostando por la cultura y acompañando a todos los artistas del distrito. Del encuentro participaron el titular del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez, y la coordinadora de Circuitos Culturales, Micaela Carrara.

