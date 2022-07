Gobierno advierte que en septiembre empezará la primera parte de la quita de subsidios

El Gobierno nacional abrió el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y puso en funcionamiento el formulario para mantener los subsidios energéticos a las tarifas de luz y gas. Mientras se encuentra en curso la recopilación de los datos, el vicepresidente de CAMMESA, Santiago Yanotti aseguró que “gran parte del año” se mantendrán los subsidios por decisión del Presidente Alberto Fernández. “Gran parte del año queda subsidiado en la Argentina”, expresó Yanotti en declaraciones radiales. “Es una decisión del Presidente, lo que la gente no gasta en energía no lo ahorra ni lo transforma en capitales especulativos, va al consumo. Necesitamos recuperar capacidad de consumo y estamos teniendo récord de consumos de demanda de sectores industriales, eso significa que la industria está caminando”, sumó al tiempo que sostuvo que están “protegiendo a la gente que más lo necesita”. Consultado por el déficit fiscal, uno de los puntos claves para alcanzar la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el funcionario reiteró cuál es la postura del Gobierno: “A pesar de que los precios están elevados en dólares por la guerra tenemos que garantizar que la energía llegue a las fábricas”. En ese marco, el vicepresidente de CAMMESA detalló que ocurrirá tras la carga de los formularios: “Hasta que se vuelve operativo habría que trascurrir ciertos pasos. El decreto se efectuó a fines de julio, a los cinco días se reglamentó ese decreto por la Secretaría de Energía y se empezó a trabajar en la formación del formulario. El formulario requiere cargar todas las facturas de todas las distribuidoras y se tardó un poco subirlo en línea. A fin de julio cierra la etapa de la carga de registro. Durante agosto vamos a hacer los chequeos de los datos y la oportunidad de rectificar de la ciudadanía, los cruces de información y la emisión de los cuadros tarifarios”. Sobre la quita de los subsidios, Yanotti afirmó que “en septiembre se efectivizaría la primera parte de la quita de subsidios” y que teniendo en cuenta una factura promedio, el aumento será en torno a los $1200 en la factura de electricidad “para todos” y en la del gas, se va a definir en agosto.

Both comments and pings are currently closed.