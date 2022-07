Brown: El municipio inscribe a los nuevos cursos de Formación para el Trabajo

El Municipio de Almirante Brown informó que a partir de este lunes 18 de julio se encuentra abierta la inscripción para los cursos gratuitos que se brindarán en el segundo cuatrimestre del presente año 2022 en el Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada y el Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva (CEFIP) de Burzaco. Para realizar la pre-inscripción las y los interesados deberán ingresar al link: https://linktr.ee/formacionparaeltrabajobrown y optar por el curso que más se adapte a su conveniencia. Allí se expone toda la oferta, con días, lugares y horarios de la cursada. Se aclaró que los cupos son limitados. Al respecto Mariano Cascallares señaló que los cursos “están orientados a mejorar la formación en general y las posibilidades de empleo de las vecinas y vecinos de nuestro distrito”. “Al futuro lo construimos con más Educación, más Producción y más Trabajo”, indicó. En tanto desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, informaron que se brindarán los siguientes cursos en el Centro de Formación para el Trabajo de Calzada (Av. San Martín 3752): Serigrafía, Huerta Urbana Agroecológica, Producción de Compost y Humus de lombriz, Electricidad domiciliaria básica, Electricidad Industrial, Herrería Básica, Carpintería Integral, Carpintería Básica, Confección textil e Indumentaria y Marketing de servicios. En tanto en el CEFIP, ubicado en Tomás Guido y Junín en el Parque Industrial de Burzaco, se cursarán: Seguridad Informática y Pensamiento Computacional- Programación Python. Vale señalar, que la inscripción arrancó a las 8 horas de hoy lunes 18 de julio y se extenderá por una semana. Aunque los cursos se cerrarán a medida que se agoten las vacantes. Para más información escribir al siguiente correo electrónico formaciónparaeltrabajobrown@gmail.com

