Gobierno y pueblo de Brown celebraron el 113° aniversario de Rafael Calzada

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó un acto conmemorativo por el 113° Aniversario de la querida localidad de Rafael Calzada junto a vecinos, vecinas, ex combatientes e instituciones de bien público del distrito. La actividad se llevó adelante en el monumento “Honor y Gloria” del Polideportivo Municipal, situado en la intersección de las calles Gral. M.M. de Güemes y L. Méndez, y comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Continuó con unas palabras del padre Francisco Betekeneng de la Iglesia Santísima Trinidad, y posteriormente se entregaron banderas de ceremonia al Centro de Jubilados y Pensionados de Rafael Calzada, al centro de jubilados “Los abuelos felices de Claypole y al centro “Barrio Lindo” de Malvinas Argentinas”. En ese marco, Mariano Cascallares le envió “un afectuoso saludo a todas las vecinas y los vecinos de Rafael Calzada en este nuevo aniversario de esta querida localidad browniana”. Luego brindó unas palabras la vecina y una de las fundadoras del Museo de Rafael Calzada, en representación de la Comunidad, Diana D’amico, y también la vicepresidenta del Club Social y Deportivo Defensores de Rafael Calzada, Marisa Duré. Finalmente se entregaron también distinciones a diferentes entidades, entre ellas al Club Unión de Rafael Calzada por su 35° aniversario; a la Sociedad de Fomento “Acción y Progreso” en su 60° aniversario y al Club Social y Deportivo Defensores de Rafael Calzada por sus 70 años. “Estamos muy felices de festejar con nuestros vecinos y vecinas un nuevo aniversario de esta querida localidad de Almirante Brown que es Rafael Calzada. Desde el inicio de la gestión de Mariano (Cascallares) en 2015 que tuvimos como uno de los principales objetivos potenciarla y lo estamos logrando con obras realmente históricas y muy esperadas”, sostuvo Juan Fabiani. En este sentido, enumeró que “sólo en el último año se pavimentaron 73 cuadras, comenzaron las obras en el paso bajo nivel en la calle Presidente Perón y también de la nueva delegación y próximamente las del nuevo natatorio”, al tiempo que instó a la comunidad a “seguir trabajando cada día con el compromiso de vivir en el lugar que nos merecemos”. Además de las obras mencionadas, también se inauguró la nueva Escuela Técnica N°5, situada en Jorge y Entre Ríos; se colocaron tres puentes peatonales sobre el arroyo San Francisco; se sumaron cuatro semáforos sobre la avenida San Martín; se instalaron 33 nuevas Alarmas Comunitarias y tres Puntos Seguros, además de 3.500 luminarias con tecnología LED y la renovación de espacios públicos. Cabe destacar que previo al acto oficial se realizó la colocación de una ofrenda floral al pie del busto dedicado al Fundador Dr. Rafael Calzada, en la plazoleta ¨De la Amistad”. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, y el delegado José Canto, además de secretarios y secretarias, subsecretarios, concejales y consejeros escolares del distrito.

