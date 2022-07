Alberto Fernández lanza el plan de infraestructura Argentina Grande junto a Katopodis

La agenda de Gobierno de este lunes incluye el acto de presentación que encabezará el Presidente en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, una reunión entre el jefe de Gabinete Juan Manzur y la ministra de Economía Silvina Batakis y un encuentro entre los ministros de Transporte, Seguridad y Agricultura con la titular de la AFIP. El presidente Alberto Fernández encabezará este lunes el acto de presentación de Argentina Grande, Plan de infraestructura para el Desarrollo de la Nación. El evento comenzará a las 11.30 en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, y estará también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, informaron este domingo por la noche fuentes oficiales. Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, mantendrá a las 12.30 una reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis, y gobernadores provinciales, en el Palacio de Hacienda. Más tarde, a las 16.15, Manzur recibirá al vicepresidente de la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol), pastor Eduardo Gómez. En tanto, los ministros de Transporte, Alexis Guerrera; de Agricultura, Julián Domínguez, y de Seguridad, Aníbal Fernández; junto con la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, se reunirán a las 11 para implementar la ampliación del alcance de la carta de porte electrónica, que incluirá productos derivados de granos.

