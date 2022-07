Buenas noticias para estos beneficiarios: ANSES confirmó un nuevo extra para lo que queda de julio

Varios programas sociales dependen exclusivamente del Salario Mínimo, Vital y Móvil para determinar el valor de sus haberes, entre ellos se encuentra Potenciar Trabajo.

Como bien lo indica su nombre, se trata de un plan que nació de la unificación de otros dos (Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios). El objetivo del programa es mejorar las condiciones laborales en el país incentivando la inclusión y el desarrollo. Tras la actualización del monto mínimo salarial, los beneficiarios de Potenciar Trabajo comenzaron a cobrar un plus. El programa es compatible con las Becas Progresar, por el que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga desde $ 5677 hasta $ 10.700. POTENCIAR TRABAJO: UNO POR UNO, TODOS LOS REQUISITOS

Si estás participando en Proyectos Socio-Productivos, Socio-Comunitarios y/o Socio-Laborales: Integrar un grupo de trabajo en una Unidad de Gestión o una Unidad de Gestión Asociada en el que realices alguna de las siguientes actividades: tareas de cuidados, reciclado y servicios ambientales, construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional, agricultura familiar y producción de alimentos, producción de indumentaria y otras manufacturas, y comercio popular. Realizar las actividades durante un promedio de 80 horas mensuales. Acreditar el cumplimiento de las actividades. Si estás bajo la modalidad Terminalidad Educativa (finalización de los estudios primarios y secundarios), debés: Acreditar que estás estudiando con la presentación en ANSES del Formulario de Terminalidad Educativa (FOTE), certificado por la autoridad educativa correspondiente. POTENCIAR TRABAJO: ¿CUÁNTO COBRARÁN EN JULIO 2022?

Este mes se verá plasmado el aumento del 17% del Salario Mínimo, Vital y Móvil en los haberes. Es por eso que en julio 2022 cobraron un monto total de $ 22.770. PROGRAMAS COMPATIBLES CON POTENCIAR TRABAJO: TODO SOBRE LAS BECAS PROGRESAR

Las Becas Progresar fueron impulsadas por el Ministerio de Educación para acompañar económicamente a todos los jóvenes estudiantes con el objetivo de que puedan terminar sus estudios. Actualmente se encuentran habilitadas las siguientes líneas del plan: Progresar Obligatorio.

Progresar Superior.

Progresar Enfermería.

Progresar Trabajo.

CUÁNTO PAGA ANSES DE LAS BECAS PROGRESAR 2022

Los montos de las Becas Progresar 2022 ascendieron hasta $ 10700 para la línea “Progresar Enfermería”, a lo que suma además el bono de $ 1000 en concepto de “Conectividad”. Becas Progresar Trabajo: $ 5677

Becas Progresar Obligatorio: $ 5677

Becas Progresar Superior: $ 5677

Becas Progresar Superior de carreras estratégicas: $ 6366

Becas Progresar Enfermería: $ 10700.

Both comments and pings are currently closed.