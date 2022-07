Renunció Martín Guzmán, ministro de Economía

Mientras Cristina Kirchner encabezaba un acto en Ensenada, el ministro de Economía Martín Guzmán renunció este sábado a su cargo. “Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana”, publicó en Twitter el ahora exministro, donde publicó su carta de renuncia al presidente Alberto Fernández. Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 2, 2022

