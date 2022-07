Con la obra hidraulica, arrancó la construcción del Paso Bajo Nivel de Calzada

El Municipio de Almirante Brown informó que con la puesta en marcha de la obra hidráulica sobre la calle Presidente Perón, arrancó formalmente la construcción del Paso Bajo Nivel previsto para el cruce de Perón y las Vías del Ferrocarril, que agilizará la circulación vehicular en una extensa zona de Rafael Calzada y de Claypole. Los primeros movimientos comenzaron a registrarse hace un mes con la instalación del obrador a un lado de las vías, a metros de donde también se construye la nueva Delegación Municipal de Rafael Calzada. Luego comenzaron a trabajar cuadrillas preparando el suelo para la obra y los equipos que realizaron las últimas mediciones en el terreno. Finalmente, en las últimas jornadas arrancaron a todo ritmo los trabajos de construcción de los desagües. De ese modo en este momento en Almirante Brown se encuentran en marcha tres Pasos Bajo Nivel y el Viaducto de 1,2 kilómetros de extensión sobre Ruta 4 en el cruce con la Rotonda Los Pinos. Los otros dos Pasos Bajo Nivel son el de la avenida San Martín que está próximo a inaugurarse, y el de la calle Diehl en Longchamps, que también avanza sin pausa. Mariano Cascallares indicó que “todas estas obras son posibles gracias a que en estos dos años y medio de gestión tenemos un Gobierno Nacional Presente que nos acompaña para hacer realidad cada proyecto”. En ese sentido, destacó el acompañamiento del Ministerio de Transporte, de Trenes Argentinos Infraestructura, y del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Por su parte el intendente interino Juan Fabiani agregó: “son obras que soñamos, que planificamos y que ahora estamos ejecutando con la Nación y todo el equipo del Municipio. No tenemos dudas de que estos tres Puentes Bajo Nivel y el Viaducto de Ruta 4 en marcha le mejorarán la calidad de vida a miles de vecinos que circulan a diario por nuestro distrito”. En paralelo al Viaducto de Ruta 4 y a los Pasos Bajo Nivel que se encuentran en marcha, el Municipio de Almirante Brown anunció que este año se están pavimentando mil cuadras nuevas en todas las localidades del distrito, priorizando los accesos a barrios, a centros de salud y a instituciones educativas brownianas.

