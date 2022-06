Más de 7 mil alumnos brownianos participan del programa “Natación para Todos”

Unos 7.617 alumnos y alumnas de los cuartos grados de escuelas primarias de Almirante Brown participan del programa municipal “Natación para Todos” que también abarca a estudiantes de los Centros de Educación Complementaria y las Escuelas de Educación Especial de nuestro distrito. Las actividades se desarrollan en el Natatorio Municipal de Ministro Rivadavia, ubicado en 25 de Mayo N°418, donde van pasando los contingentes estudiantiles. Las jornadas deportivas y recreativas forman parte de la actividad curricular anual de los cuartos grados de todas las instituciones públicas, y comprenden ocho encuentros semanales de 50 minutos cada uno. Los grupos son guiados por profesores en sus primeros pasos en el agua, hasta aprender a flotar y, lentamente, profundizar diversos estilos de nado. Los chicos y chicas, acompañados por tutores de sus escuelas, cuentan con traslados ida y vuelta en micro desde sus establecimientos educativos y obtienen un kit compuesto por una malla, gorro, toalla, además de refrigerio. “Estamos muy contentos de cómo avanza este programa tan importante para los estudiantes, en el que aprenden a nadar y a realizar distintas actividades acuáticas, siempre brindando contención y compañerismo”, sostuvo el intendente interino Juan Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, subrayó el trabajo articulado con el sistema educativo y el Gobierno Bonaerense, al tiempo que remarcó “la labor de los profes del Instituto Municipal del deporte que realizan una tarea importantísima de contención, cuidado y enseñanza”. Mientras tanto, se recordó que se continúa trabajando muy fuerte para el inicio de la construcción de dos natatorios más en Rafael Calzada y en la localidad de Malvinas Argentinas.

