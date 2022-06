Cafiero afirmó que Boris se quedó sin argumentos ante el reclamo de Alberto por Malvinas

El canciller, Santiago Cafiero, afirmó que el primer ministro británico, Boris Johnson, “se quedó sin argumentos” ante el reclamo del presidente Alberto Fernández respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto contó que días atrás “llegó el pedido de una reunión bilateral del primer ministro del Reino Unido con Alberto”, el cual fue aceptado “porque la Argentina es un país de diálogo”. “Necesitábamos la oportunidad para expresarle cara a cara la necesidad de que se retome el diálogo para buscar una solución pacífica y dialogada sobre la controversia de la soberanía de Malvinas”, señaló el jefe de la diplomacia argentina. Declaraciones

En declaraciones radiales, el titular del Palacio San Martín relató que al comienzo del encuentro concretado en Alemania, durante la cumbre del G7, la introducción del británico fue “un poco verborrágica”, en la que destacó a la Argentina como un importante productor de alimentos y abastecedor de energía. “Ahí el Presidente le aclaró que en ningún momento va a poder avanzar la relación, nunca va a poder ser plena, hasta que no resolvamos la controversia que tenemos sobre Malvinas”, señaló el funcionario nacional. Y continuó: “Ahí la reunión se endureció, porque el primer ministro esgrimió el argumento de la autodeterminación y el Presidente contraargumentó con todo el apoyo de la comunidad internacional y le dijo que es una población impostada a partir de un proceso de colonización, sacando a la población argentina que ya estaba, y que así el derecho internacional no asiste al principio de autodeterminación, sino que hay una situación colonial”. Cafiero aseguró que en ese contrapunto de visiones respecto de la cuestión Malvinas “Boris Johnson se quedó sin argumentos y la reunión claramente naufragó”. El canciller destacó la decisión de Alberto Fernández de plantear el tema de la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur y se quejó de que su antecesor, Mauricio Macri “usaba este tipo de foros para mostrar cómo pateaba tiros libres en un country”.

