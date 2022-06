Kiosqueros no cargan la tarjeta SUBE por 72 horas

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) anunció que hasta el jueves los locales adheridos a esta organización no cargan la tarjeta SUBE que utilizan los usuarios del transporte público, en reclamo de “mayores tasas de ganancias” por la prestación de este servicio. Desde esta organización sindical reclaman “una rentabilidad digna para el servicio de carga y piden “no pagar por la plataforma de la tarjeta”, a la vez que denuncian la existencia de “un monopolio” en la venta de la SUBE. “Hoy, la carga de la SUBE es perder plata para el kiosquero”, aseguraron desde UKRA, al afirmar que existe “un desequilibrio” entre los gastos y los recursos que emplea el sector para brindar el servicio y las escasas ganancias que se obtienen. En la actualidad, los kiosqueros recibe un 0,5% de los montos de las cargas que se efectúan en la SUBE. Con esta medida de protesta, esperan lograr un aumento en ese porcentaje.

Both comments and pings are currently closed.