Cascallares encabezó emotivo acto por el 120° aniversario del Hospital Melendez

Mariano Cascallares encabezó un emotivo acto por los 120 años del Hospital Lucio Meléndez junto a trabajadores y trabajadoras de la salud, directivos y ex combatientes de Malvinas, en el que descubrieron una placa conmemorativa e inauguraron un mástil para el izamiento de las banderas de flameo. La actividad se desarrolló en la zona de la guardia del hospital provincial donde los excombatientes brownianos concretaron el primer izamiento de las banderas de flameo nacional, provincial y distrital en el mástil que se construyó conjuntamente con el Estado Municipal, en la guardia de dicho edificio. Allí Mariano Cascallares entregó un documento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a la directora del nosocomio, Hilda Granotti, en el que se declaró de interés provincial el 120° Aniversario del Hospital Lucio Meléndez, por su enorme e incesante trabajo para la comunidad de Almirante Brown y la Región. En la misma sintonía, el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko, entregó al director asociado Néstor Capallo la declaración de interés municipal a este nuevo aniversario, en tanto que el secretario de Salud, Wálter Gómez, le brindó un reconocimiento al médico jefe de Pediatría, Nicolás Cora, el profesional más antiguo del hospital que está pronto a jubilarse. “Estamos muy contentos de participar del 120 aniversario de este hospital que es una insignia para Almirante Brown y para la Región, que además de estar al servicio de nuestros vecinos y vecinas, marca el rumbo de la salud pública”, sostuvo Mariano Cascallares. En este sentido, remarcó el trabajo articulado del Municipio, representado por Juan Fabiani y todo el equipo, con el hospital provincial, y destacó “la inmensa labor cotidiana y especialmente todo el trabajo realizado durante la pandemia”. Granotti, por su parte, agradeció al Municipio de Almirante Brown por el acompañamiento y el trabajo mancomunado y también a los trabajadores y trabajadoras que “hacen grande al hospital con su compromiso y vocación de cada día”. De la actividad participaron también el presidente del Centro de Excombatientes, Guillermo Rezk, y la delegada María José Zandonadi, además de autoridades del hospital, veteranos de Malvinas, y trabajadores y trabajadoras de la salud.

Both comments and pings are currently closed.