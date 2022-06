El municipio de Alte Brown construye cuatro nuevos jardines infantes

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con Nación y Provincia, avanza con la construcción de cuatro nuevos Jardines de Infantes en las localidades de Glew, Longchamps, San José y Malvinas Argentinas. Uno de los nuevos establecimientos se lleva adelante en el cruce de las calles Mazzini y Tapín en Glew, a pocos metros del Destacamento de Glew N°1 que inauguró Mariano Cascallares durante el año 2021. Este nuevo espacio estará finalizado a fines del mes de agosto y consta de seis aulas con baño propio, un salón de usos múltiples, dependencias como dirección, secretaría y preceptoría, una biblioteca, módulos sanitarios para los adultos y sala de máquinas. Otro de los establecimientos muy esperados por la comunidad se está construyendo en la localidad de Longchamps, puntualmente en el cruce de las calles Langenheim y Yapeyú, y cuenta con tres aulas con baño propio, dependencias administrativas, módulos sanitarios, patios y salón de usos múltiples. En San José, en tanto, se construye el nuevo establecimiento de la Educación Inicial en la calle El Chajá N° 683 y estará finalizado a mediados de julio. Cuenta también con tres aulas con baño, dos dependencias administrativas, módulos sanitarios, patios y salón de usos múltiples. Por último, también se avanza con obras en Barrio Lindo, en la localidad de Malvinas Argentinas, en la intersección de Pasteur y Lapacho. Este nuevo Jardín de Infantes tendrá cuatro aulas con baños, dependencias administrativas, baños para adultos, cocina, salón de usos múltiples, sala de música, patios y dependencias administrativas. Cabe destacar que en esta zona, de constante crecimiento en inmediaciones a Barrio Lindo 1 y 2, se inauguró en los últimos años el Centro Comunitario de Malvinas Argentinas y próximamente iniciarán las obras de un nuevo natatorio municipal. “Desde 2015 ya construimos nueve jardines con el objetivo de seguir fortaleciendo la educación pública de calidad en Almirante Brown. En el distrito contamos con 83 escuelas primarias y sólo 63 jardines por eso tenemos el desafío de seguir sumando establecimientos”, remarcó Mariano Cascallares. Finalmente, Juan Fabiani destacó que “los nuevos jardines se instalan en zonas de mucha demanda”, al tiempo que remarcó que desde el inicio de la gestión en 2015 hasta el momento se crearon más de 27 nuevas instituciones educativas de grado, además de la histórica Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB)”.

