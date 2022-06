En el Día del Padre y todo el año los emprendedores de Brown ofrecen productos de calidad a precios accesibles

Una amplia variedad de productos a precios accesibles ofrecen los emprendedores y emprendedoras de Almirante Brown nucleados en el Centro Productivo “Incuba Brown” para homenajear a nuestros padres en su día. Mañana domingo 19 de junio, se celebrará el Día del Padre y aún son muchos los que todavía no saben cuál es la mejor opción para regalar. Cada año, pensar en el regalo para papá es un gran desafío y aunque las variantes son muchas, no solo hay que enfocarse en objetos materiales ya que lo más importante no es el valor económico, sino el elemento emocional. Para todos aquellos que quieran sorprender a sus padres con un lindo obsequio sin gastar mucho dinero, las ofertas que exponen las y los emprendedores de Almirante Brown son una muy buena elección. Ofrecen productos –de diferentes rubros– y a precios bajos, hechos por vecinas y vecinos del distrito en el marco de la Economía Popular. Muchos de ellos encontraron un punto de venta en Incuba Brown, el primer centro de desarrollo productivo del distrito y de la región, donde los emprendedores brownianos pueden capacitarse y generar nuevas oportunidades para la producción y comercialización. El espacio inaugurado el año pasado por Mariano Cascallares, en Sempere y Cruz del Sur de Burzaco, es un ámbito que potencia las posibilidades de crecimiento, consolidación y sustentabilidad de los emprendedores y emprendedoras de Almirante Brown. Allí para este día del Padre, podemos encontrar las siguientes propuestas; El Mercado MultiplicAR, ofrece por ejemplo cajas con quesos, fiambres, embutidos, cerveza artesanal, pan y aceitunas todo elaborado en Brown; comunicarse a través de @multiplicarbrown Además, podemos encontrar productos textiles y sublimados, gorras con los logos de clubes, tazas, llaveros, cuadros y más en @sublimeideaaysana_saludableRopa de diseño (textil) en “Florecerán mil flores”, Instagram: @floreceranmilfloresO en su tienda online: www.floreceranmilflores.com.ar; teléfono 1130901398 / 1167134710. Además de objetos de maderas pintados a mano con diferentes técnicas, a cargo de Romina Nevchisci, whatsApp 1135627642, Facebook: Sweet Deco at Home o en @sweetdecoathome Estos son solo algunos de los productos que podemos encontrar en Incuba Brown que cuenta con el trabajo de 42 emprendedores y emprendedoras del partido. Quienes quieran aprovechar estas ofertas, solo deben comunicarse con los trabajadores y hacer su pedido o bien acercarse al espacio de lunes a viernes de 9 a 18 y hoy sábado de 9 a 13 horas. Desde la gestión del Intendente interino Juan Fabiani invitaron a las vecinas y vecinos a seguir apostando por el trabajo de los emprendedores del distrito y los productos hechos en Brown, con el objetivo no sólo de consolidar la economía popular sino de cuidar el bolsillo de la gente. Cabe señalar que en el Registro Único de emprendedores de la economía social de Brown hay unos 1500 inscriptos, sin contar los productores rurales y los artesanos.

