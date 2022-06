Cobran en junio la segunda cuota del refuerzo de ingresos 7,5 millones de personas

Un total de 7,5 millones de personas cobrarán este mes la segunda cuota de 9.000 pesos del Refuerzo de Ingresos dispuesto por el Gobierno Nacional para mejorar el poder adquisitivo de la población, anunció la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). “En el marco de las políticas económicas llevadas adelante por el Gobierno nacional para proteger y mejorar el poder adquisitivo, en todo el país, 7,5 millones de personas cobran en el mes de junio la segunda cuota de 9.000 pesos del Refuerzo de Ingresos“, destacó en un comunicado el organismo que conduce Fernanda Raverta. En ese sentido, indicó la Anses que “la medida representa a nivel país una inversión social de 206 mil millones de pesos del Estado nacional, considerando las dos cuotas correspondientes a mayo y junio, para fortalecer los ingresos de más de 6.1 millones de jubilados y pensionados y 7,5 millones de trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B”. Además, 240 mil porteños cobrarán en junio la segunda cuota del Refuerzo de Ingresos, y la medida representa una inversión social del Estado Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2.160 millones de pesos. A nivel país, entre mayo y junio, con el Refuerzo de Ingresos el Estado nacional totaliza una inversión social de 206 mil millones de pesos para fortalecer los ingresos de más de 6.1 millones de jubilados y pensionados y 7,5 millones de trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B. El cronograma de cobro del segundo pago del Refuerzo de Ingresos comenzó el 15 de junio según terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI). Los beneficiarios recibirán los $9.000 en la misma CBU en la que cobraron el primer pago, y que informaron al momento de completar la inscripción.

