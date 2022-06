El viaducto de Ruta 4 suma metros para pasar por debajo de la Rotonda de Los Pinos

El Municipio de Almirante Brown informó que la megaobra del Viaducto de 1.206 metros de extensión que se extiende a lo largo de la Ruta 4 avanza a todo ritmo sumando metros y metros de túnel a ambos lados de la Rotonda Los Pinos de Burzaco. Incluso ya comenzaron las intervenciones en la propia Rotonda preparando el terreno para el paso del túnel por debajo de la misma. Esto permitirá que el transporte y los vehículos circulen a nivel del suelo por la avenida Yrigoyen y en forma subterránea por debajo de la Rotonda a lo largo de la Ruta 4 descongestionando toda la zona. “Estamos felices y orgullosos de la calidad y la velocidad de los trabajos que se realizan en el marco de esta megaobra que realmente le está cambiando la cara a nuestro distrito”, indicó Mariano Cascallares, para agregar que “esto es posible gracias a la decisión política del Presidente Alberto Fernández y al trabajo conjunto y al acompañamiento del ministro del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis”, agregó. Mariano Cascallares destacó que esta obra “le dará fluidez y mucha mayor agilidad al tránsito en ambos sentidos. Se trata de una intervención regional que beneficiará a miles de vecinos brownianos y de toda la región incluyendo a distritos vecinos”, finalizó. La megaobra ya registra un avance del 40 por ciento y suma metros de túnel cada día con una fuerte intervención de maquinaria y de los equipos intervinientes. En ese contexto el intendente interino Juan Fabiani precisó que “desde el inicio de la gestión de Mariano (Cascallares) nos propusimos avanzar con la construcción de los pasos bajo nivel en el distrito, que son tan necesarios. Hoy, gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional tenemos cuatro en marcha. Además del Viaducto de Ruta 4, trabajamos fuertemente en los pasos de la avenida San Martín, Diehl (en Longchamps) y la calle Presidente Perón en Rafael Calzada”, sostuvo el funcionario. La megaobra del viaducto en la rotonda Los Pinos es ejecutada merced al trabajo conjunto del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y en Municipio browniano. Tendrá un gran impacto regional y mejorará la circulación y la transitabilidad descongestionando el tránsito que actualmente colma la capacidad de la rotonda existente, siendo además una conexión directa con el Parque Industrial de Burzaco, como también con las rutas provinciales 4, 16 y 210. En este sentido, la obra de excavación principal se realiza sobre la Ruta 4, con una longitud de 1.206 metros y se materializa con dos carriles y separador central, además de las correspondientes colectoras y luminarias con tecnología LED, dejando la rotonda elevada para los que crucen por la avenida Hipólito Yrigoyen.

