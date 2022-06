Cerruti: “Para el 90% de los usuarios no habrá más aumentos en el resto del año”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunció la decisión del Gobierno de establecer a través de un decreto que se publicará en la mañana de este jueves una segmentación en las tarifas del servicio de energía eléctrica, consistente en tres escalas: una con tarifa social, otra con un aumento no mayor al 80% del Coeficiente de Variación Salarial y un tercero que pagará la tarifa plena “Para el 90% de los usuarios no habrá más aumentos en el resto del año”, aseveró Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno. “Para el 90% de los usuarios no habrá más aumentos en el resto del año” Cambio en la estructura productiva Por otro lado, Cerruti anunció que la firma del “contrato para los caños del gasoducto Néstor Kirchner para poder empezar con esa obra tan paradigmática para la Argentina y que va a marcar un cambio en la estructura productiva”. El gasoducto Néstor Kirchner unirá el yacimiento Vaca Muerta con la localidad bonaerense de Saliqueló, con una extensión de 558 kilómetros, para luego en una segunda etapa extenderse hasta el sur de la provincia de Santa Fe. Este emprendimiento permitirá a la Argentina no sólo abastecer el consumo interno de gas sino también exportar este combustible, con el consecuente ingreso de divisas para el país. La adjudicación de la obra generó una polémica en el gobierno nacional y la renuncia del entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y finalmente este jueves se concretará la firma del acuerdo para la compra de caños entre la firma estatal Enarsa y Tenaris. Cerruti afirmó que se controlarán los precios “con vigor”. Por otro lado, la portavoz de la Presidencia dijo que “el Estado va a controlar con mucho vigor y rigor este tipo de situaciones como lo es la inflación autoconstruida”. “Son los empresarios que remarcan por las dudas o para tener más ganancias o por codicia. Y, a partir de la guerra, buscan además tener ganancias extraordinarias”, subrayó Cerruti.

“El Estado va a controlar con mucho vigor y rigor este tipo de situaciones como lo es la inflación autoconstruida”, señaló. “Son los empresarios que remarcan por las dudas o para tener más ganancias o por codicia. Y, a partir de la guerra, buscan además tener ganancias extraordinarias”, subrayó Cerruti. La portavoz afirmó que “el Estado va a controlar con mucho vigor y rigor este tipo de situaciones como lo es la inflación autoconstruida”. “Son los empresarios que remarcan por las dudas o para tener más ganancias o por codicia. Y, a partir de la guerra, buscan además tener ganancias extraordinarias”, subrayó Cerruti. La guerra entre Rusia y Ucrania ha generado una fuerte suba en los precios internacionales de los combustibles y de los granos, y el regreso de la inflación a niveles récord tanto en Europa como en los Estados Unidos. La Argentina no está exenta de este fenómeno, por lo que el gobierno ha intensificado los acuerdos de precios con los fabricantes de alimentos y los supermercados. Sin embargo, en el marco del Foro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el titular de La Anónima, Federico Braun, dijo que su empresa “remarca precios todos los días”, lo cual motivó las críticas del gobierno y de amplios sectores de la política nacional.

