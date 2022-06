Habrá nuevos controles a banquineros durante el fin de semana largo

Desde este jueves y hasta el martes en las rutas camino a la Costa Atlántica, en el marco del fin de semana largo, la ANSV, organismo dependiente del Ministerio de Transporte a cargo de Alexis Guerrera, desplegará un operativo de control y sanción para todos los conductores que circulen por las banquinas, que contará con la presencia de drones en lugares fijos sobre distintos puntos de la Autopista Buenos Aires – La Plata y en las rutas 2 y 11, sumado a patrullajes preventivos de la división motorizada con cámaras incorporadas a bordo para detectar a quienes circulen realizando esta práctica riesgosa y penada por la Ley Nacional de Tránsito. Además, también habrá patrullajes aleatorios en ambos sentidos de la Autopista Panamericana. Al respecto, el Ministro de Transporte, Alexis Guerrera, afirmó: “Hacemos controles para cambiar la cultura vial con un Estado presente que ayude a prevenir choques y se salven vidas. Por eso vamos a ser inflexibles a la hora de controlar a los banquineros, y sancionar a quienes no respeten las normas”. En ese sentido argumentó que “los conductores no deben detenerse o circular más rápido en las banquinas, porque de esta manera ponen en riesgo la propia seguridad y la de los demás”. “Las banquinas deben ser espacios seguros para maniobras de emergencia ante situaciones específicas como pinchaduras, desperfectos mecánicos, entre otras cosas” finalizó. Sobre este nuevo operativo, el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, dijo que “ponemos especial atención en estas fechas en que mucha gente sale a las rutas y donde nunca faltan aquellos que utilizan las banquinas creyendo que tienen más derechos que los otros conductores. Estos ´vivos´, apurados por llegar antes que el resto, alteran el tránsito y generan un peligro innecesario, y por eso realizamos estos operativos para sancionarlos y decirle basta a esta conducta ventajera y egoísta”. Todas las imágenes registradas por los drones y los agentes en motos serán enviadas al Centro de Monitoreo de la ANSV ubicado en el peaje de Hudson, en la Autopista Buenos Aires – La Plata, donde serán procesadas para que los conductores infractores reciban la sanción correspondiente. Las multas irán aproximadamente hasta los 12.300 pesos, y en algunos casos, también se podrá solicitar la suspensión de la Licencia Nacional de Conducir de los responsables. Además de este operativo especial, la ANSV realizará controles habituales de documentación, velocidad y alcoholemia en el resto del país a través de sus distintas bases operativas y en conjunto con las fuerzas de seguridad locales. Previous

