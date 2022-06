En el “Día Nacional del Libro” relanzaron el programa municipal de alfabetización

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, relanzaron el programa de Alfabetización local que promueve la inclusión de quienes han sido marginados de toda posibilidad educativa, impulsando un proceso de erradicación del analfabetismo en nuestro distrito. La iniciativa, que tuvo un impasse en plena pandemia debido a las dificultades que representa la enseñanza virtual en adultos no que saben leer y escribir, volvió a Almirante Brown. El acto de relanzamiento de la propuesta local, que tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura, contó con la presencia del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el asesor Técnico Pedagógico del Ministerio de Educación de la Nación, Sergio De La Vega, y de la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, entre otras autoridades. En la ocasión se llevó a cabo la primera jornada de cuatro destinadas a la capacitación de los voluntarios y voluntarias referentes de organizaciones –aproximadamente 170 personas- responsables de la tarea de enseñar a leer y escribir-. Para ello deben contar con estudios secundarios completos. Además, se realizó la entrega de kits de herramientas necesarias para los alfabetizadores (pizarra, un libro y una agenda del alfabetizador). Cabe señalar que el objetivo del programa es llevar a un 100% los índices de alfabetización del distrito, y desde el inicio del mismo, en 2018, ya fueron 400 las vecinas y vecinos alfabetizados, según lo informado desde la subsecretaria de Educación. “Nuestra expectativa es alcanzar un alto índice de alfabetización para que aquellos que aprendan a leer y escribir, puedan ser parte del Plan Fines o del sistema educativo formal, mejorando así su calidad de vida o la posibilidad de obtener un mejor empleo”, señaló Cascallares. Quienes estén interesados en participar del programa pueden comunicarse a la Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de secretariaeducacioncienciaytecnologia@brown.gob.ar o bien por teléfono al 4214 0500 Int. 592.

