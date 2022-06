Elevaron a juicio la causa por el infanticidio de Lucio Dupuy

Los fiscales Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco elevaron a juicio este martes la causa por el crimen del nene santarroseño, Lucio Dupuy, en manos de su madre, Madgalena Espósito Valenti (24), y su pareja Abigail Paéz (27). La decisión de los fiscales podría llegar a ser recurrida por las defensoras de las acusadas, que siempre se mantuvieron en estricto silencio. El juicio oral, según trascendió, podría realizarse este mismo año. El juez de Control, Néstor Daniel Ralli, había aceptado en el inicio de este año los once puntos de pericia propuestos por el abogado querellante, José Mario Aguerrido, que representa a la familia paterna de la víctima. La defensa de las dos imputadas no presentó puntos de pericia. Se trató del examen mental obligatorio que se efectúa a las personas imputadas de un delito y es clave para determinar la imputabilidad o inimputabilidad de las involucradas. PERICIAS El informe de la pericia psicológica y psiquiátrica a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez sostuvo que ambas consideraban que el niño «interfería» en su relación. Además, los peritos señalaron que ambas son imputables, comprenden la criminalidad de sus actos, y tiene aversión a los hombres. Mencionaron que detectaron rasgos perversos en la dos. Las dos mujeres permanecen detenidas en una cárcel de San Luis desde fines del año pasado y están imputadas por el crimen del niño. CASO LUCIO Lucio Dupuy, de 5 años, murió el pasado 26 de noviembre, víctima de una golpiza en un departamento de la calle Allan Kardec de esta ciudad. Espósito Valenti y Páez están acusadas de homicidio simple las dos y en el caso de la madre agravado por el vínculo: un delito que prevé una pena de prisión perpetua. De todos modos, los fiscales analizaban agravar la acusación por alevosía y ensañamiento. Aún no se sabe si fue así. El padre del niño, Christian Dupuy, es querellante en la causa. Su hermano, Maximiliano (tío de Lucio) tuvo por casi dos años la tutela del nene. Pero después la madre, «Magui» Espósito empezó a reclamar volver a tenerlo, además que lo amenazó con denuncias. Finalmente (con el asesoramiento de la abogada piquense Adriana Mascaró) el tío firmó un acuerdo, que fue aceptado por la jueza de Familia, Ana Clara Pérez Ballester. Después, el nene empezó a vivir con la madre y su pareja, Abigail en Santa Rosa. En fotos y en videos, se puede observar que tuvo algunas lesiones mientras estaba con ellas. Y después se produjo el fatal desenlace del 26 de noviembre. La autopsia reveló que el nene tenía lesiones, mordeduras y quemaduras padecidas anteriormente. Los dibujos que hacía el nene, además, confirmaron el abuso que sufría. TESTIGOS Y SUMARIOS Los testigos del caso fueron la familia paterna, la familia de la madre y de Páez, personal de Salud, policías y docentes. También declararon vecinos, testigos de los maltratos que recibió el nene. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Juan Carlos Carola, decidió iniciar tres sumarios en la causa relacionada con el brutal crimen del nene santarroseño Lucio Dupuy: uno se hará en el Ministerio de Salud, otro en el Ministerio de Educación y el tercero en la Policía. El resto de los organismos relacionados con el caso, que recibieron fuertes cuestionamientos quedaron a salvo de cualquier investigación. Como parte del conteo de intervenciones relacionadas con el caso, la FIA constató un ingreso del nene en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico y en la Clínica del Este. Además, hubo ingresos en las postas sanitarias del barrio Aeropuerto y Río Atuel; y en los hospitales Evita y Molas. Incluso una intervención del SEM (Servicio de Emergencias Médicas).

