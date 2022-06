Cascallares y Fabiani junto a 242 familias que acceden a su escritura en Glew

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron una nueva firma de escrituras junto a 242 familias del barrio federal de las 600 Viviendas de Glew, en una emotiva jornada realizada en el Centro Comunitario. La actividad se llevó adelante en el establecimiento ubicado en Garibaldi N°220, donde las autoridades rubricaron la firma de los 242 documentos, en el marco del programa bonaerense “Mi Escritura, Mi Casa”, que es impulsado por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Posteriormente, se firmó la Escritura del Predio de Burzaco, en la calle Alsina entre Brown y Belgrano, dónde actualmente se encuentra en uso de sus instalaciones la policía local y que se adquirió para construir la sede Browniana del Polo Judicial. También se rubricó la firma del dominio de la Sociedad de Fomento Emilio Burgwardt al Municipio de Almirante Brown, ubicado en la calle Rivadavia Nº 1256, Longchamps. “Este sin dudas es uno de los actos más importantes para nosotros. Estamos muy contentos porque con la jornada de hoy son 953 las escrituras firmadas en lo que va del año. Son casi mil familias que tienen la seguridad jurídica de su propiedad”, sostuvo Juan Fabiani. En esa línea se manifestó también Mariano Cascallares, quien remarcó que “gracias a un gran trabajo articulado con la Escribanía General de Gobierno bonaerense y todo el Gobierno provincial, estamos avanzando con trámites históricos completando casi la totalidad del barrio de las 600 Viviendas”. Y agregó: “Estamos potenciando muchísimo este barrio que ya cuenta con un Jardín de Infantes, una Escuela Primaria y que muy pronto tendrá su Escuela Secundaria, todas obras históricas que cambian la realidad de miles de vecinos y vecinas”. De la jornada participaron también la escribana Directora de la Escribanía General de Gobierno, Natalia Navas; la escribana delegada Lucía Malpeli; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomás; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; la concejala Cristina Vilotta y el delegado Guillermo Antoniani, entre otras autoridades.

