Provincia evaluará a los estudiantes de primaria en Matemáticas y Lengua

Casi 600 mil alumnas y alumnos de 3º y 6º grado de todas las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires realizarán pruebas de Matemáticas y Prácticas del Lenguaje, en las semanas del 27 de junio y del 11 de julio, respectivamente, para evaluar la situación educativa después de dos años de pandemia de coronavirus y “reinstalar el horizonte de contenidos al que se debe llegar al finalizar cada año”, según dijo el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni. Sileoni precisó que las evaluaciones están relacionadas a la necesidad de “saber dónde estamos después de dos años de pandemia” y remarcó que se inscriben en la agenda de la educación de calidad que lleva adelante el Gobierno bonaerense. El ministro recordó que otros aspectos de esa agenda son el acompañamiento a las trayectorias y la revinculación de los estudiantes luego de la pandemia, y el incremento de horas de clases para las escuelas primarias, con la incorporación de 100 nuevos establecimientos a la modalidad de jornada completa. Desde la cartera educativa precisaron que los exámenes se tomarán a alrededor de 297 mil niños y niñas de 3º grado y a unos 293 mil de 6º grado y que se concretarán “tras el primer trimestre de intensificación de la enseñanza”. La prueba de Matemáticas se realizará en la semana del 27 de junio, mientras que la de Prácticas del Lenguaje en la del 11 de julio.

