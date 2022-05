Cuáles son los aparatos de calefacción que más electricidad consumen

Las distribuidoras de energía eléctrica recomendaron diferentes opciones para calefaccionarse ante la llegada de la ola polar al país, que reduzcan el impacto del consumo en la factura de los hogares. Al respecto, Edesur informó en un comunicado, que ante la llegada del frío, existen varias opciones para calefaccionarse con electricidad, aunque algunas gastan mucho más que otras. Por eso, a la hora de comprar un artefacto para calefaccionarse, es necesario evaluar no solo el costo sino también cuánto consume. El caloventor, que se adapta a casi todos los ambientes y bolsillos, es el que más gasta: hasta tres veces más que un panel eléctrico de bajo consumo. Cuestión de pesos (y de consumo) Por el contrario, el panel gasta la cuarta parte que un caloventor. (Foto: 123RF) 1 Un caloventor de 2000 W de potencia consume 2 KW por hora. 2 La estufa de cuarzo (2 velas) consume 1,20 kWh. 3 El aire acondicionado consume 1,01 kWh, siempre y cuando el equipo se coloque en los 20° modo calor. Por cada grado que se suba el termostato, la demanda de energía puede incrementarse entre 7 y 9%. 4 El radiador eléctrico estándar gasta 0,96 kWh. 5 Un panel consume 0,60 kWh y para su instalación no es necesario realizar ningún tipo de obra compleja, además de ser un método de calefacción sustentable. Otros consejos para ahorrar El radiador es otro de los artefactos que menos consumen. (Foto: 123RF) Edesur también recomienda aislar correctamente los ambientes para que el calor no se pierda y chequear ventanas y puertas para minimizar al máximo las filtraciones de aire frío. Se sugiere durante el día abrir persianas y cortinas para aprovechar la luz y el calor natural que brinda el sol y durante la noche, cerrarlas y bajar las persianas para proteger las superficies vidriadas del frío. Por su parte, Edenor lanzó un simulador de consumo (simulador.edenor.com) que “permitirá a los clientes ahorrar en sus facturas y controlar el tiempo de encendido de cada artefacto. Asimismo, cada cliente podrá ir adquiriendo hábitos para consumir de una manera más eficiente”, destacaron desde la distribuidora eléctrica. De este modo, una vez realizada la simulación, cada cliente puede comprender en qué escalón tarifario se encuentra en función a su consumo y conocer cuánto tendría que ahorrar para disminuir un escalón tarifario anterior y, de esta manera, pagar menos. A su vez, informaron que los cargadores de celular consumen una pequeña cantidad de energía cuando no se utilizan y continúan enchufados, por lo tanto, recomendaron desenchufarlos una vez utilizados. Por otra parte, indicaron que el modo de espera “Stand by” que tienen los distintos artefactos eléctricos para reactivar sus funciones de forma más rápida, representa un consumo significativo de energía por la cantidad de aparatos que cuentan con esta función y su tiempo enchufados. Se calcula que aproximadamente el 15% del consumo de un hogar se produce por aparatos electrónicos conectados en modo stand by.

