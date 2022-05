Alberto Fernández da inicio a las obras que transformarán la Ruta 3 en autopista

El presidente Alberto Fernández encabeza este martes, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el acto de inicio de las obras de la Variante Cañuelas, que forma parte del proyecto de transformación en autopista de la Ruta Nacional 3, que demandará una inversión de alrededor de 5.628 millones de pesos. El emprendimiento generará 150 puestos de trabajo y un vez concluido beneficiará a los 9.500 vehículos que transitan diariamente los casi 10 kilómetros entre Cañuelas y Azul. Con una extensión de 9,59 kilómetros, el nuevo tramo contará con dos carriles por mano de 3,65 metros de ancho, un cantero central de 9,10 metros, y banquinas pavimentadas en ambos lados. La nueva traza implica la continuación de la doble calzada entre la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la RN 3, y permitirá mejorar la seguridad vial en los cruces de las rutas nacionales 3 y 205 y las vías del Ferrocarril Roca. Se trata de uno de los seis proyectos que formaban parte de la modalidad de contratación de Participación Público – Privada (PPP) que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri y que, luego de dos años, solo contaban con una ejecución del 2%. En diciembre de 2020, estos convenios fueron rescindidos por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación de común acuerdo con las empresas.

