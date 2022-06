Brown fue sede de la ultima audiencia publica federal sobre la Nueva Ley de Discapacidad

En una jornada histórica con más de 200 participantes e incluyó expositores y expositoras de toda la Región AMBA, el Municipio de Almirante Brown fue sede de la séptima y última audiencia pública que se llevó adelante en distintos rincones del país durante las últimas semanas en el marco de la creación de una Nueva Ley de Discapacidad. La jornada fue encabezada por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga; junto al diputado provincial Mariano Cascallares; al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y al subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación, Julián Massolo, en el microestadio Diego Armando Maradona, ubicado en el Polideportivo de Ministro Rivadavia. En la mesa encargada de dar inicio a esta histórica actividad estuvieron también la subdirectora Ejecutiva de ANDIS, Paula Gargiulo; el director nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Juan Pablo Ordoñez; la directora bonaerense de Políticas de Cuidado, Ivanna Cazorzi; el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad bonaerense, Raúl Lucero, y el presidente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, Leonardo Ruiz. De la actividad participaron más de 200 personas e incluyó la presencia de expositores y expositoras de toda la Región AMBA de la Argentina. En este sentido, representantes gubernamentales, no gubernamentales y particulares realizaron aportes sobre cada uno de los ejes que se pautaron para estos encuentros: educación, salud, trabajo, protección social, participación política, accesibilidad y vida autónoma e independiente, entre otros. Dicha audiencia fue el cierre de distintas jornadas que se llevaron adelante en todo el país como una respuesta a un reclamo histórico de las personas con discapacidad de tener una nueva ley a la luz de la democracia y con la participación de todos y todas. La misma constó de audiencias públicas, aportes escritos a través de un formulario web y foros realizados en las provincias, además del trabajo del Gobierno Nacional con los gobiernos provinciales y municipales. “Quiero agradecer enormemente a la ANDIS por todo el trabajo articulado y por organizar este encuentro tan importante en Almirante Brown. Es algo que nos llena de orgullo poder participar de esta instancia de diálogo federal. Seguiremos trabajando incansablemente por más derechos y oportunidades para las personas con discapacidad”, remarcó Mariano Cascallares durante su alocución. Por su parte, Juan Fabiani celebró la realización de este encuentro regional en el Municipio y resaltó: “agradecemos a Fernando (Galarraga) y a toda la ANDIS por dejarnos ser parte de este proceso histórico y dar nuestros aportes para ser cada vez más inclusivos”. “Esta reunión que además de ser el cierre, plasma todo el proceso de participación ciudadana tan importante en la construcción de políticas públicas y en lo que será esta nueva ley”, apuntó. Fernando Galarraga, en tanto, subrayó que “esta es la última audiencia de este ciclo histórico de consultas con toda la sociedad y todos los sectores relacionados con la discapacidad hacia una nueva ley salde esta deuda histórica de la democracia con el colectivo de las personas con discapacidad y confiamos en haber sido facilitadores de la participación, la expresión y de la posibilidad de tomar la palabra en primera persona para todos y todas quienes hayan querido sumar su aporte”. Y agregó: “Estamos emocionados, orgullosos y felices de estar en Almirante Brown porque tanto Mariano (Cascallares) como Juan (Fabiani) nos abrieron las puertas siempre, articulando mecanismos de trabajo que para nosotros son trascendentales para las personas con discapacidad”. Cabe destacar que la ANDIS impulsó la consulta federal a los fines de construir, participativamente, un proyecto de Ley de Discapacidad que presentará el Poder Ejecutivo Nacional durante el presente año legislativo. Por tal motivo, tomando como base una ciudad por región para garantizar la participación federal los encuentros se llevaron adelante en todo el país. Durante la actividad dijeron presente también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana; el director General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Mariano Colombo, la presidenta del Consejo de Discapacidad, Nora Saporiti, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Both comments and pings are currently closed.