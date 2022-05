Cascallares y Fabiani entregaron material y equipamiento a escuelas técnicas

El diputado bonaerense, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, entregaron junto con el director provincial de Educación Técnico Profesional, Ricardo De Gisi, elementos de librería a Escuelas Técnicas de la Región 5°, conformada por los distritos de Almirante Brown, San Vicente, Esteban Echeverría, Presidente Perón y Ezeiza. La jornada se llevó adelante en la Casa Municipal de la Cultura, donde se hizo la entrega formal de los kits tecnológicos conformados por reglas, escuadras, hojas, lápices y gomas Plantec, entre otros elementos, a directivos de los distintos establecimientos. Posteriormente también se hizo una capacitación sobre entornos formativos. “Es un orgullo ser anfitriones en esta jornada con representantes de escuelas técnicas de distintos distritos vecinos. Sin dudas es un aporte importante que servirá para potenciar la educación y las herramientas de los estudiantes”, sostuvo Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, remarcó que “renovamos nuestro compromiso de pensar y trabajar desde Almirante Brown para potenciar la educación pública en general y las escuelas técnicas en particular”. “Cuando asumimos en 2015 teníamos tres escuelas técnicas emblemáticas en el distrito y en poco tiempo ya pusimos en marcha otras tres: la técnica N°4 en el Parque Industrial, la Técnica N°5 en Rafael Calzada donde realizamos obras actualmente, y la Escuela Agraria”, destacó. Finalmente, De Gisi subrayó que “hay una visión compartida muy fuerte con Almirante Brown en relación a las políticas públicas en materia de educación técnico profesional y esta jornada, aportando estos kits, es una verdadera alegría porque servirán para que los alumnos y alumnas tengan más herramientas a la hora de estudiar”. De la jornada participaron también el subdirector de Educación Técnico Profesional, Daniel Taverna; el asesor de la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, Luis Echeverría; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; el jefe de Inspección de Educación Regional, Leonardo Lafflito, y la jefa inspectora de Educación Distrital, María Inés Centurión, entre otras autoridades provinciales y municipales.

