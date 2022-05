El Gobierno anunció el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias: será de 280.792 pesos

El mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias subirá a $280.000 a partir de junio, según anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán. El presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y uno de los secretarios generales de la CGT, definieron en Casa Rosada los detalles del ajuste. La decisión se conoce tras una carta que Massa remitió a Guzmán para acelerar la suba del piso de ese tributo, para evitar que más trabajadores lo paguen luego de las paritarias. Hasta el momento, el piso de Ganancias para los empleados en relación de dependencia de la cuarta categoría era de $ 225.937. La medida será instrumentada a partir de un decreto, en el que además se exceptuará a los dos medio aguinaldo de este año del pago de este tributo.

Both comments and pings are currently closed.