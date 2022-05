Hoy llega la feria de productores rurales a la Granja Educativa Municipal

El Municipio de Almirante Brown informó que este sábado 28 de mayo llega la Feria de Productores Rurales a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. De 10 a 16 horas, en el predio de la granja, ubicada en Juan B. Justo 1000, las vecinas y vecinos del distrito podrán recorrer los distintos stands con productos regionales de primera calidad y a precios muy accesibles de la mano directa de sus productores, sin tener que pagar gastos de intermediación. Organizada por la Secretaría de Producción y Empleo de la Comuna, la propuesta ofrece productos elaborados regionalmente, tales como, quesos y chacinados, además de plantas ornamentales, de estación y flores de corte entre otros muchos productos. “Seguimos impulsando estos espacios que le permiten a nuestros vecinos acceder a productos locales evitando intermediarios y que también benefician a nuestros productores de la zona rural browniana”, indicó Mariano Cascallares. El Municipio de Almirante Brown promueve el fortalecimiento de la economía social con múltiples encuentros y ferias con productos de primera calidad y a precios bajos, en el marco del programa que posibilita que los vecinos y vecinas puedan ahorrar comprando de forma directa con los productores. Vale recordar que quienes deseen visitar la feria y no cuenten con vehículo, podrán utilizar los servicios de la línea de transporte de pasajeros 501 (Los Altos) desde la Estación de Longchamps.

