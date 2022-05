Cambio Climático: Nueva Zelanda, el primer productor de salmón cierra sus granjas: el agua está demasiado caliente

El mayor productor de salmón rey de Nueva Zelanda ha decidido cerrar algunas de sus granjas. No, por una vez el aumento de los costes de producción no tiene (casi) nada que ver: en este caso el culpable es el calentamiento de los mares, que de hecho provocó muertes masivas entre los peces antes de que pudieran alcanzar la madurez. Una ola de calor marino, en otras palabras, que ha puesto de rodillas al país líder en producción de salmón rey: de hecho, ¡piensen que las piscifactorías de Nueva Zelanda representan alrededor del 85% de la oferta mundial). “Pensamos que teníamos más tiempo”, dijo Grant Rosewarne, CEO de New Zealand King Salmon. Efectivamente es cierto, existe la percepción colectiva de que el cambio climático, más allá de su carácter inexorable, es un fenómeno a años luz; en otras palabras, existe la idea compartida de que es un problema para un futuro aún indefinido (o, si preferimos ser brutalmente honestos, un problema que lo resolverán los que vienen después de nosotros y a quién le importa; hemos no acaba de tener una ola de sequíaque drena el Po ). En el caso de las granjas de Nueva Zelanda, sin embargo, parece que este fantasma del cambio climático ya ha decidido presentar la factura. Eso sí, no nos malinterpretéis: es normal que cada año mueran algunos peces de la piscifactoría. Sin embargo, al observar los datos, surge que el porcentaje de mortalidad en “aguas calientes” en realidad ha pasado del 17% en 2018 al 42% en 2022; mientras que en las fincas de “agua fría” la tasa va del 10% al 37%. En otras palabras, los medios locales informaron que los camiones que transportaban los cadáveres de peces muertos descargaron 1.269 toneladas de cadáveres durante el verano. “Es un evento de mortalidad masiva”, comentó Rosewarne al respecto.

