Repro II con nueva fecha de inscripción: los requisitos y cómo anotarse

La medida se dispuso a través de la resolución 624/2022, publicada en el Boletín Oficial, luego de la conversión de los ex Programas de Recuperación Productiva (Repro) I y II en el nuevo plan, así como la designación de los integrantes del Comité de Evaluación y Monitoreo. La cartera laboral, liderada por el ministro Claudio Moroni, detalló la fecha de inscripción en mayo, que será del martes 24 al martes 31. El período de facturación considerado será el comprendido entre abril de 2019 y el mismo mes de 2022, se tomará el F-931 de abril, en tanto el pasado domingo 22 será la fecha de corte tanto para la actualización de la CBU como de las bajas en la nómina. Trabajo modificó las pautas con las que realiza la preselección, respecto de las fechas de facturación y la nómina de las empresas que quieran acceder al beneficio. Los meses seleccionados para el cálculo de la variación interanual de la facturación requerida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) serán julio de 2019 y de 2021. Sin embargo, no se deberá considerar la facturación para las empresas iniciadas a partir del 1 de enero de 2019.

