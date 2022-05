El municipio invita a descubrir el patrimonio de los museos de Brown

En el marco del Mes de los Museos el Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto de las Culturas, invita a los vecinos y vecinas a descubrir y visitar cada uno de los museos y galerías culturales que posee el distrito. Esta fecha se celebra con el objetivo de que la población conozca la relevancia de estos espacios que no solo conservan la historia y el patrimonio material e intangible de un lugar, sino que también educan. En ese marco, el diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani, que promueven que las y los brownianos conozcan su distrito, invitan a sumarse a la propuesta y que visiten los museos y espacios históricos muchos de ellos puestos en valor por el Municipio. Almirante Brown posee diversos sitios que albergan una incalculable riqueza histórico – cultural que le otorgan identidad propia. En cada uno de ellos las vecinas y vecinos -no solo del distrito- pueden aprender sobre diversos temas, interactuando con el arte y la historia -a través por ejemplo de exposiciones y muestras de pintura, esculturas, fotografías y diferentes piezas y objetos antiguos- y conocer un poco más acerca del Partido de Almirante Brown. El aporte de conocimiento de un museo es inmenso y permite guardar las memorias -costumbres y tradiciones- de diferentes sitios. En Brown se pueden conocer y visitar los siguientes museos y espacios históricos: *Castelforte, ubicado en Leonardo Rosales 1521, Adrogué. Visitas con reserva previa. Más información, a través de sus redes sociales; Instragam: @asociacion.nativos.altebrown; Facebook; Asociación Nativos del Partido de Alte. Brown. *Chifladoseo, situado en Segurola 1152, Adrogué. Visitas con reserva previa. Teléfono 4298-8969; Mail: info@chifladoseo.com *Claudio León Sempere: Colón 581 e/ 25 de Mayo y Amenedo, Burzaco. Horario de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Para más información comunicarse a través del mail museo_sempere@yahoo.com.ar o Facebook: Museo Sempere; Instagram: @museosempere *Casa Borges, ubicada en Diagonal Brown 301, Adrogué. Teléfono 5034-6282. Para informes al mail: casaborges@brown.gob.ar Lunes a viernes de 8 a 14 horas. Se realizan visitas guiadas. *Fundación Soldi: Rafael Obligado 336 Glew. Teléfono: 02224-420121. Días y horarios de atención: martes a domingos de 10 a18 horas. Mail: fundacionsoldi.oficial@gmail.com. Sitio web; www.soldi.com.ar; Facebook: Fundación Soldi; Instagram; fundacionsoldi.ofi *Museo MACAB, ubicado en Esteban Adrogué 1224, Adrogué. Abierto de lunes a sábados de 12 a 18 horas Más información a través del correo info.macab@gmail.com; Instagram: @museo.macab *Edificio Histórico La Cucaracha: Diagonal Brown 1386, Adrogué. Teléfono 4214-1268. Mail; ieh@brown.gob.ar; Facebook: Instituto de Estudios Históricos y patrimonio Cultural de Almirante Brown; Instagram: institutodeestudioshistoric Para visitas con reserva previa. *Museo Manigrasso: Alberdi 356, Glew. Teléfono. 11-6359-4677. Con reserva previa para visitas guiadas. *Gallery Sur, que reabrió sus puertas hace dos semanas, está emplazada en el Boulevard Shopping, Hipólito Yrigoyen 13298, Adrogué. Informes al teléfono: 11 4178-2438.

