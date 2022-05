Scioli: “Confío que Alberto Fernández va a ir encontrando las soluciones que el pueblo argentino necesita”

En medio de la interna en el Frente de Todos y las críticas del kirchnerismo a la gestión del Gobierno, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, respaldó a Alberto Fernández y dijo que confía en que el presidente “va a ir encontrando las soluciones que el pueblo argentino necesita y espera”. “Es un hombre de una gran experiencia y fortaleza anímica, espiritual, experiencia de gestión. Así que yo confío que él va a ir encontrando las soluciones que el pueblo argentino necesita y espera”, señaló en el canal Metro. El ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial también salió en defensa del ministro de Economía, Martín Guzmán, otro de los blancos predilectos del sector que rodea a la vicepresidenta Cristina Kirchner, disconforme con la gestión y el rumbo económico. “Lo veo al ministro como un hombre con una gran capacidad de trabajo, con una determinación, lo veo fuerte en su convicción, que en este camino vamos a ir encontrando las soluciones que la Argentina necesita y espera. Así que, más allá de debates internos y distintos puntos de vista que siempre hay que considerar y tener en cuenta y respetar, lo veo a él avanzando con todo el respaldo del Presidente de la Nación” enfatizó. Consultado sobre las dificultades que está teniendo el Gobierno para cumplir con su promesa de campaña para “poner a la Argentina de pie”, Scioli atribuyó esa situación a que la gestión de Alberto Fernández en sus dos primeros años “ha sido una gran carrera de obstáculos”. En este sentido, mencionó “el impacto que tuvo la pandemia” en los albores del gobierno del Frente de Todos, y el desgaste de las negociaciones de deuda con los tenedores privados de bonos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

