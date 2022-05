Censo 2022: esto es lo que tenés que hacer si no vas a estar en tu casa el miércoles 18

Hasta el miércoles 18 de mayo a las 8, todos los habitantes de la Argentina podrán autocensarse en el sitio oficial del Censo 2022 a través de este enlace, lo que permitirá ahorrar tiempo tanto a la población como a las personas censistas.

