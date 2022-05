Los casos de coronavirus aumentaron 92 % en una semana en el país

El Ministerio de Salud reportó este domingo 33.989 nuevos casos de coronavirus y 47 muertes en la última semana, lo que representa un aumento del 92,61 % de contagios con respecto al domingo último (17.646). De esta manera, la cantidad de contagiados ascendió a 9.135.308, mientras que cifra de muertos se elevó a 128.776. La cartera sanitaria indicó además que son 300 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41,2 % en el país.

