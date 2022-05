El municipio potencia con nación y provincia la gestión de reciclables en los Eco-Puntos

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto con la directora nacional de Economía Popular de la Nación y referente del programa Argentina Recicla, del Ministerio de Desarrollo, María Castillo, recorrió tres de los Eco-Puntos donde se clasifican los materiales reciclables provenientes de la recolección diferenciada en el distrito. Durante la jornada, que inició en una reunión en el Palacio Municipal y contó con la participación del coordinador nacional de Cooperativas de Reciclado, Juan Collado, y la subsecretaria de Residuos Sólidos urbanos del Ministerio de Ambiente de la Provincia, Jackie Flores, las autoridades acordaron potenciar el trabajo mancomunado para que las políticas de reciclado sigan creciendo en el distrito. Posteriormente realizaron una recorrida por distintos Eco-Puntos, entre ellos los ubicados en Hugo del Carril y Cuitiño, en Burzaco; en el de Don Orione, situado en L. López N°2567 y en el de San José, situado en Bouchard y Tierra del Fuego. “Desde el inicio de la gestión de Mariano (Cascallares) que uno de nuestros principales objetivos fue potenciar el pulmón verde que representa Almirante Brown para el Conurbano Bonaerense y, en ese sentido, todas las políticas de cuidado del medioambiente y reciclaje van en esa sintonía. Siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas con programas como Brown Verde”, apuntó Fabiani. En el marco del programa ambiental Eco-Inclusión, el Municipio de Almirante Brown viene creciendo ampliamente en la promoción ambiental y la capacidad de recolección diferenciada en todas las localidades, articulando con cooperativas de recuperadores urbanos, potenciando la clasificación de estos residuos y su posterior transformación en material reutilizable. En los distintos puntos se recepciona y clasifican los distintos materiales, entre ellos papeles (blanco o de color, revistas, diarios, fotocopias y folletos), plásticos (botellas, bazar, tapitas, bolsas y sachets), cartones (cajas, bolsas o maples), vidrios (envases de color o transparentes, frascos y botellas) y metales (latas, aerosoles, llaves, candados o desodorantes, entre otros). De la jornada participaron también el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; el director de Barrido y Recolección, Ignacio de Candia. También estuvieron presentes los delegados Andrea Capasso (Burzaco), Mabel Klehb (San Francisco de Asís) y Humberto Morelli (San José).

