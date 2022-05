Con la presentación de Iñaki Urlezaga, promueven la danza en Brown

El Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown informó que el próximo sábado 14 de mayo, el bailarín, coreógrafo y director, Iñaki Urlezaga brindará una clase magistral a la comunidad de la danza de nuestro distrito. La jornada tendrá lugar a partir de las 16 horas en la Sala Raúl Soldi de la Casa Municipal de la Cultura ubicada en Esteban Adrogué 1224 de la ciudad de Adrogué. De acuerdo a la informado desde el Municipio de Almirante Brown, dicho encuentro se llevará a cabo en el marco del ciclo de clases magistrales de danza a cargo del reconocido bailarín -promovidas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires- para fomentar la disciplina en las distintas localidades del territorio bonaerense. “Seguimos generando más propuestas culturales para nuestras vecinas y vecinos, y en este caso recibiendo en nuestro distrito a este reconocido artista para promocionar a la danza”, indicó Mariano Cascallares. El ciclo está dirigido a la comunidad de la danza, mayores de 14 años. Quienes quieran presenciar la clase magistral deberán inscribirse en https://forms.gle/tDtRDUXvDwjeh5kT8

