El modelo de zoonosis Brown ahora “Se exporta” a la provincia de Santa Fe

El diputado provincial Mariano Cascallares junto al intendente interino, Juan Fabiani, rubricaron un convenio de cooperación con el jefe comunal de Reconquista (provincia de Santa Fe), Amadeo Enrique Vallejos, en el marco del programa de Equilibrio Poblacional de perros y gatos que lleva adelante el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown. La rúbrica del acuerdo tuvo lugar en la Casa Municipal de Almirante Brown y contó con la presencia del secretario de Salud municipal, Walter Gómez, la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios de Salud, Mariana Ávila, y la directora del Centro Sanidad Animal, Cristina Gaitán. Durante el encuentro los funcionarios compartieron experiencias respecto de la labor que ambos municipios promueven en pos del cuidado de los animales. En este sentido, las políticas públicas de control de la superpoblación de perros y gatos han convertido a Almirante Brown en el primer Municipio No Eutanásico de la provincia de Buenos Aires y ser además una referencia en dicha materia para otros municipios y provincias argentinas. Cabe señalar que Zoonosis Brown es una institución modelo que hace años viene batiendo récords de castraciones y servicios veterinarios. El convenio tiene por objeto iniciar entre los municipios un intercambio y cooperación recíproca que permita y facilite la transferencia de conocimientos y la asistencia interdisciplinaria sobre acciones vinculadas con el control ético de la sobrepoblación de perros y gatos a través de un programa integral que constituya una política de Estado que promueva un servicio público de excelencia hacia la comunidad a través de campañas de castraciones masivas, gratuitas, tempranas y abarcativas. El acuerdo permitirá unir lazos entre ambos distritos y generará un intercambio de información (capacitación) para el desarrollo de este Programa de equilibrio poblacional de perros y gatos que Almirante Brown promueve ya hace muchos años. El encuentro también contó con la participación del director Veterinario del Centro de Sanidad Animal y Zoonosis, Walter Killian y la representante de la Red de Políticas Públicas y de la Asociación de Amigos de Zoonosis, Laura Antoniazzi.

Both comments and pings are currently closed.