Almirante Brown: Provincia y municipio ya entregaron escritura a más de 11 mil familias

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron una nueva firma de escrituras junto a 319 familias de la localidad de San Francisco de Asís, en una emotiva jornada realizada en el Centro de Arte y Cultura Santos Discépolo de Burzaco. La actividad se llevó adelante en el establecimiento ubicado en Eugenio de Burzaco N°740, donde las autoridades rubricaron la firma de los 319 documentos, en el marco del programa bonaerense “Mi Escritura, Mi Casa”, que es impulsado por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este sentido, junto con la Escribanía General de Gobierno bonaerense, se firmaron 185 escrituras correspondientes a la operatoria del Instituto de la Vivienda y las 134 restantes pertenecientes a la Ley 10.830. “En cada acto que realizamos no podemos dejar de agradecer al equipo municipal y provincial por el enorme trabajo realizado. Desde el principio, uno de nuestros pilares de gestión tuvo que ver con resolver estos temas tan pendientes y necesarios. Por eso además de generar obras estructurales en todo Almirante Brown, avanzamos a pasos agigantados con estos trámites dominiales tan importantes para la comunidad”, sostuvo Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, agradeció “el gigantesco compromiso de todo el equipo por el trabajo en conjunto”. “Ya superamos las 11 mil escrituras entregadas en este tiempo y estamos muy felices porque detrás de cada documento hay una familia que puede descansar tranquila. Vamos por más”, agregó. Por su parte, durante la actividad también estuvo presente el director provincial de Fortalecimiento y Escrituración Social, Sebastián Tangorra, quien subrayó que de todos los Municipios “Almirante Brown desde hace años es el que más trámites de regularización presenta de toda la Provincia de Buenos Aires” al tiempo que remarcó “detrás de cada trámite hay una familia feliz”. De la jornada participaron también la escribana directora de la Escribanía General de Gobierno, Natalia Navas; la directora general de Regularización Dominial, Notarial y Consorcial del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Leali; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomás; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; y la delegada Mabel Klehb, entre otras autoridades.

