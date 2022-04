Kicillof lanzó el programa MESA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció la puesta en marcha del programa MESA que busca garantizar la seguridad alimentaria a más de 2 millones de familias que asisten a 11 mil comedores y aseguró que “el compromiso del Estado con el bienestar del pueblo es inclaudicable”. “Hemos sufrido ataques a la salud pública, a la vacunación, a la educación pública, al papel del Estado pero el compromiso del Estado con el bienestar del pueblo es inclaudicable, vamos a seguir trabajando por nuestra gente”, expresó Kicillof durante el acto en el parque recreativo, deportivo y cultural Thevenet de Florencio Varela.

Both comments and pings are currently closed.