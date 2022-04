Rescatan en Mar del Plata cerca de 100 aves ofertadas ilegalmente en Facebook

Ejemplares de cata argentina, estornino, cotorra australiana y verdón, entre otras especies, fueron hallados en jaulas y cestos, para ser comercializados, en infracción a la ley de conservación de fauna. Cerca de cien aves silvestres vivas, que eran vendidas ilegalmente a través de la red social Facebook, fueron rescatadas este lunes en una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Mar del Plata, informaron fuentes policiales. Ejemplares de cata argentina, estornino, cotorra australiana y verdón, entre otras especies, fueron hallados en jaulas y cestos, para ser comercializados, en infracción a la Ley 22.421, de conservación de fauna. El hecho fue descubierto a partir de una investigación iniciada en marzo por parte de la Fiscalía Federal 1 de la localidad balnearia, a cargo Laura Mazzaferri. Los procedimientos se desarrollaron desde la mañana. Con intervención de la División Unidad Operativa de la Policía Federal (Duof), se determinó que vendían este tipo de animales, a través de Facebook, en tres domicilios de la ciudad. La fiscal pidió a partir de esos elementos el allanamiento de esos inmuebles, medida que fue avalada por el titular del Juzgado Federal 1, Santiago Inchausti. Los procedimientos se desarrollaron desde la mañana, y desembocaron en el hallazgo de un centenar de aves en cautiverio. Fuentes policiales indicaron que en los allanamientos se logró secuestrar además pegamento, “muy utilizado para la captura viva de las especies”, así como una cabeza de ciervo de los pantanos embalsamada. Los animales fueron entregados a Mundo Marino “a resguardo y en cuarentena”. En los operativos, intervino junto a la Duof un equipo de la Brigada de Control Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Los animales fueron entregados por la tarde por personal de la cartera de Ambiente en el oceanario Mundo Marino, ubicado en la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú, donde funciona un centro de recuperación de fauna y quedaron “a resguardo y en cuarentena”.

